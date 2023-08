Der 85-jährige Radfahrer, der in Engelsbrand im Enzkreis mit einem Auto zusammenstoßen ist, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ermittlungen dauern an

Der 85-Jährige fuhr mit seinem Rad am vergangenen Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Engelsbrander Ortsteil Salmbach auf der Pforzheimer Straße und war in Richtung Engelsbrand unterwegs, teilte die Polizei damals mit.

Am Ende des aufgezeichneten Radfahrstreifens wollte er auf die Fahrbahn wechseln. Dabei erfasste ihn das Auto, das von einem 73-jährigen Mann gefahren wurde und in gleicher Richtung unterwegs war.

Radfahrer in Salmbach verletzt sich bei Sturz lebensgefährlich schwer

Der 85-Jährige stürzte und verletzte sich lebensgefährlich, so die Polizei. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht. Dort ist er nun an diesem Mittwoch gestorben, teilte Polizeisprecherin Simone Unger mit.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Gutachter sehe sich die Gesamtumstände des Unfalls an und überprüfe, wer schuld sei am Unfall, sagte Polizeipressesprecher Benjamin Koch auf Nachfrage. Seiner Einschätzung nach hätte der 85-Jährige wohl am Ende des Radfahrstreifens anhalten und das Auto passieren lassen müssen.

Wäre der Unfall anders ausgegangen, wenn der Radler einen Helm getragen hätte?

Ob der Radler überlebt hätte, wenn er einen Fahrradhelm getragen hätte, sei schwer zu sagen, so Koch. Das sei eine Sache, die die Rechtsmedizin klären müsse. Es gebe zwar keine Helmpflicht, dennoch zeige sich immer wieder, dass es ratsam sei, beim Radfahren einen zu tragen.

Ich bin sehr betroffen. Mich berührt die Sache persönlich. Thomas Keller

Bürgermeister

In der Gemeinde Engelsbrand ist die Trauer nach dem Tod des Radlers groß. „Ich bin sehr betroffen. Mich berührt die Sache persönlich“, sagt Bürgermeister Thomas Keller (parteilos) im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Pforzheimer Straße sei bisher nicht als Unfallschwerpunkt aufgefallen. Dennoch appelliert der Engelsbrander Rathauschef ebenfalls an Radfahrer, einen Helm zu tragen, um ähnlich schwere Unfälle künftig zu vermeiden.