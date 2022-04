ÖPNV

Gutachten zugestimmt: Schicksal des Verkehrsverbunds Pforzheim-Enzkreis auf dem Prüfstand

Der Weg ist frei: Nachdem der Kreistag und der Pforzheimer Gemeinderat zugestimmt haben, kann ein externer Gutachter prüfen, was für den Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE) sinnvoller ist: Der Anschluss an den Nachbarverbund in Karlsruhe oder die Modernisierung des VPE.