Anfang der Woche warnte die Polizei noch davor, am Dienstag und Mittwoch sind trotzdem mehrere Personen Opfer von Trickbetrügern in der Region geworden. Die Beamten geben Tipps, um sich davor zu schützen.

Im Enzkreis und in Pforzheim haben Trickbetrüger in den vergangenen Tagen mehrere Leute dazu gebracht, ihnen Geld und Wertgegenstände auszuhändigen. Wie die Beamten mitteilten, fiel eine Frau aus Neulingen dabei der Betrugsmasche „Schockanruf“ zum Opfer.

Am Dienstag erhielt die Frau laut Mitteilung im Verlauf des Nachmittags einen Anruf einer weiblichen Betrügerin. In dem Telefonat wurde mitgeteilt, dass die Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und dafür nun eine erforderliche Kaution in Höhe von 50.000 Euro fällig sei.

In einem späteren Telefonat meldete sich ein vermeintlicher Staatsanwalt bei der Frau und man einigte sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag sowie die zusätzliche Übergabe von Wertsachen.

Potenzielle Opfer sollten sich laut Angaben der Polizei nicht unter Druck setzen lassen

Die Wertgegenstände wurden gegen 18 durch eine Frau entgegengenommen. Diese wurde vom Opfer als etwa 40 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, mit korpulenter Statur und dunkelbraunen nach hinten gebundenen Haaren beschrieben.

Bekleidet war sie laut Angaben der Polizei mit einer hellen Jeans und einer dünnen weißen Jacke. Sie trug eine helle Handtasche (Shopper) mit sich.

Verhaltenstipps bei Telefonnachrichten: – Gehen Sie sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummer um. – Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. – Bitten Sie die Person um eine Sprachnachricht oder rufen Sie die Person selbst an. – Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt. Nutzen Sie dafür auch alternative Kommunikationswege, etwa eine Ihnen bereits bekannte E-Mailadresse oder Telefonnummer. – Geben Sie auf keinen Fall private Daten, wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Kurznachrichtendienste sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. – Warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte. Laden Sie sich den vom Polizeipräsidium Pforzheim erstellten Warnhinweis auf der Netzseite https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/ herunter und teilen Sie diesen mit Ihren Kontakten beziehungsweise über Ihre Kanäle in den sozialen Medien.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, sensibel mit unbekannten Telefonnummern umzugehen. Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen könne schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt.

Potenzielle Opfer sollten sich am Telefon zudem nicht unter Druck setzen lassen, bei Verdacht eines Betruges den Hörer einfach auflegen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Ehepaar aus Pforzheimer-Nordstadt fällt auf vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke rein

In Pforzheim ist am Mittwoch zudem ein Ehepaar in der Nordstadt vermeintlichen Mitarbeitern der Stadtwerke zum Opfer gefallen.

Wie die Polizei angibt, klingelten zwei Männer gegen 15 Uhr an der Haustüre zwischen der Hohenzollern- und der Güterstraße, und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Durch die Gesprächsführung gelangten beide Männer im Gesprächsverlauf in die Wohnung.

Einige Zeit, nachdem die beiden Personen die Wohnung verlassen hatten, stellte das Ehepaar das Fehlen von Wertgegenständen im niedrigen fünfstelligen Bereich fest. Einer der Täter wurde von den Geschädigten als circa 175 Zentimeter groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, mit dunklen Haaren beschrieben.

Der zweite Täter wurde mit 160 Zentimetern als etwas kleiner beschrieben, sei circa 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren gewesen und habe eine korpulentere Statur gehabt.