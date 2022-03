In Kämpfelbach-Ersingen gibt es endlich wieder Brötchen

Immer wieder geht klingelnd die Ladentüre auf. Kunden treten ein – und nicht wenige gehen direkt an die Bäckertheke. Die ist zwar neu, erfreut sich aber schon wenige Tage nach ihrem Einbau großer Beliebtheit. „Das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer“, sagt Annemarie Glöckler, die seit Ende Februar in ihrem „Ersinger Lädle“ an der Ecke von Langer Straße und Unterer Eisinger Straße auch Backwaren anbietet: unter anderem Brot, Weckle, Brezeln und süße Stückchen. Frisches Obst und Gemüse, Blumen, Samen für den Garten sowie eine Hermes-Annahmestelle gibt es bei ihr schon länger.

Und bisher hat das auch gereicht. Denn in Ersingen gab es früher im Ort zwei Bäckereien, erzählt Glöckler. Doch das sei inzwischen nicht mehr der Fall – und vor allem für die älteren Menschen, die den Weg zu den Supermärkten an den Ortsrändern von Bilfingen und Ersingen nur schwer bewältigen können, ist das ein Problem.

„Die haben bei mir immer ihr Leid geklagt“, erzählt Glöckler: „Da habe ich mir so meine Gedanken gemacht.“ Es sei ihr ein Anliegen gewesen, die Situation zu verbessern. Ihren Laden betreibe sie in Ersingen jetzt schon seit rund zehn Jahren. „Und die Leute haben mich immer sehr unterstützt, indem sie bei mir eingekauft haben.“

Fehlende Bäckereien waren auch im Gemeinderat Thema

Glöckler entschloss sich also, Backwaren anzubieten. Nur wie? Zunächst hatte sie die Idee, ein mobiles Verkaufsmodul auf dem Parkplatz vor dem Laden aufzubauen. „Aber das wäre viel zu kompliziert gewesen.“ Nicht zuletzt wegen der Genehmigungen, die man dafür braucht. Glöckler entschied sich daher für den Einbau einer Verkaufstheke in ihren Laden. Sie befindet sich nun direkt im Eingangsbereich neben der Türe.

Einen Kaffee bekommt man ebenfalls. Jeden Morgen um 6.30 Uhr holt Glöckler die Backwaren selbst bei einer regionalen Bäckerei ab und bringt sie in ihren Laden. Eine Arbeit, die sich lohne, denn das Angebot werde „absolut gut“ angenommen. Viele Besucher sagen, dass sie sehr dankbar sind, erzählt Glöckler: „Wenn die Leute sich über frische Backwaren freuen, dann ist das für mich Belohnung genug.“

Auf Nachfrage bestätigt Kämpfelbachs Bürgermeister Udo Kleiner (parteilos), dass es in der Ersinger Ortsmitte vor der Eröffnung von Glöcklers Bäckertheke zuletzt keinen Bäcker mehr gegeben hatte. Aber Kleiner betont auch, er sei zuversichtlich, dass in der Ortsmitte in Zukunft wieder etwas mit einer Bäckerei entstehe.

Der fehlende Bäcker scheint die Menschen in Ersingen in den vergangenen Monaten umgetrieben zu haben. Auch in öffentlichen Gemeinderatssitzungen war das Thema wiederholt aufgekommen. So hatte etwa Ratsmitglied Michael Schuster (CDU) im November gesagt: „Das Thema brennt vielen unter den Nägeln, es muss öffentlich diskutiert werden.“ Im Januar hatte sich in der Bürgerfragestunde eine Frau zu Wort gemeldet und erneut nachgefragt.