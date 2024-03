Was Kelterns Bundesliga-Basketballerinnen in den Play-offs erwartet

Auf internationaler Bühne, im EuroCup, sind die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern nicht über die Gruppenphase hinausgekommen. Im deutschen Pokalwettbewerb war diese Saison bereits im Achtelfinale Schluss.

Doch das ist Vergangenheit. Die Hauptrunde haben die Sterne in der Ersten Bundesliga hinter Alba Berlin als Tabellenzweiter abgeschlossen. Nun geht’s in den Play-offs ans Eingemachte.

Mit Beginn des ersten Viertelfinal-Heimspiels am Freitagabend (19 Uhr) gegen den USC Freiburg in der Dietlinger Speiterlinghalle wollen die Sterne wenigstens ihren deutschen Meistertitel verteidigen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Play-off-Start.

Schwer zu sagen. Amtierender deutscher Meister und Titelverteidiger sind Kelterns Basketballerinnen. Auftritte im Pokal und in der Liga haben aber gezeigt, dass die Sterne nicht unverwundbar sind. Im Gegenteil: Der TK Hannover sicherte sich vergangenes Wochenende den Pokalsieg, ließ im Halbfinale Alba Berlin abblitzen und beendete die Hauptrunde als Dritter. Mit Alba Berlin muss ebenfalls gerechnet werden. Die Frauen aus der Bundeshauptstadt schnappten Keltern im direkten Duell am letzten Spieltag vor 2.400 Zuschauern noch Platz eins und die damit bessere Ausgangsposition weg. Selbst Kelterns Boss Dirk Steidl sagte hinterher auf der Verbandsseite: „Alba macht es von Spiel zu Spiel besser und ist derzeit in der Liga und vor allem zu Hause in Berlin kaum zu schlagen.“

Die Sterne Keltern haben in der Liga das erste Aufeinandertreffen beim 96:56 klar für sich entschieden. Bei den Breisgauerinnen war das Spiel eine enge Kiste. Am Ende gewann Keltern mit 62:61. Während Keltern in der Hauptrunde in 22 Partien 19-mal als Sieger vom Parkett ging (38 Punkte), hatten die Eisvögel als Tabellensiebter (18 Zähler) eine negative Bilanz. Neun Erfolgserlebnissen standen nach Hauptrunden-Ende 13 Niederlagen gegenüber. Keine Frage: Die Sterne sind klarer Favorit, das Halbfinale muss das Ziel sein.

Erstmals gilt bereits ab dem Viertelfinale „best of five“. In der Vergangenheit war immer im „best-of-three-Modus“ gespielt worden. Heißt also diesmal: Die Mannschaft, die zuerst drei Siege eingefahren hat, ist weiter. Das gilt auch fürs Halbfinale. Die Spiele eins und zwei finden am Freitag, 22. März (19 Uhr), und am Sonntag, 24. März (16 Uhr), in der Dietlinger Speiterlinghalle statt. Die Partien drei und vier werden am Donnerstag, 28. März (19 Uhr), und am Samstag, 30. März (19.30 Uhr), in Freiburg ausgetragen. Ein eventuelles fünftes Spiel würde an Ostermontag, 1. April (16 Uhr), dann wieder in Keltern angepfiffen werden.