In Mühlacker-Lomersheim soll ein Mann ein Schuss abgegeben haben. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Kurze Zeit später wird ein Mann festgenommen.

Die Polizei hat am Dienstagabend nach einer mutmaßlichen Gefahrenlage einen Mann in Mühlacker-Lomersheim vorläufig festgenommen.

Laut Angaben der Polizei soll der 44-Jährige kurz vor 18 Uhr an einem öffentlichen Platz einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Eine Fahndung führte die Beamten auf die Spur zu einem Wohngebäude in der Otto-Aichele-Straße, wo Spezialeinheiten den 44-jährigen Verdächtigen stellen und ihn vorläufig festnehmen konnten.

Keine Gefahr für die Anwohner in Lomersheim

Laut den Angaben liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Einsatz einer scharfen Schusswaffe vor. Eine Gefahrenlage für Dritte habe laut den Beamten nicht bestanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zog sich der alkoholisierte Mann leichte Verletzungen zu und verbleibt im Polizeigewahrsam.

Während des Einsatzes wurde der Bereich um das betreffende Wohngebäude weitläufig abgesperrt. Vorsorglich waren Rettungskräfte im Einsatz.