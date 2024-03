Mit Sascha Hofsäß aus Niefern hat Kandidat Nr. 4 seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl in Niefern-Öschelbronn abgegeben. Es soll aber noch einen weiteren Bewerber geben.

Nun wären es vier: Am vergangenen Freitag hat Sascha Hofsäß seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl am 14. April in Niefern-Öschelbronn eingeworfen.

Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am kommenden Montag könnte sich das Bewerberfeld noch einmal deutlich erweitern. Denn ein fünfter Bewerber aus dem Ort soll in den Startlöchern sein, wird am Ort gemunkelt.

Hofsäß ist Geschäftsführer einer Hausverwaltungsfirma in Stein. Nach 30 Jahren in führenden Positionen habe er Lust, noch etwas anderes zu machen, erzählte der gebürtige Nieferner im Gespräch mit dieser Redaktion. Sein Umfeld habe ihn dann dazu ermutigt, sich zu bewerben.

Frischer Wind im Rathaus kann nicht schaden. Sascha Hofsäß

Bewerber

„Frischer Wind im Rathaus kann nicht schaden“, ist der 49-Jährige überzeugt. „Als gebürtiger Nieferner fühle ich mich seit jeher mit dieser Gemeinde verbunden. Niefern-Öschelbronn war schon immer etwas Besonderes im Enzkreis, wenn es um die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ging. Hier müssen wir wieder hinkommen.“

Gewerbe für Nieferner Kandidat eines der zentralen Themen

Eines der zentralen Themen ist für Hofsäß das Gewerbe. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes sei unbedingt erforderlich, um Einnahmen für die Gemeinde zu sichern.

Aber alle Ortsteile müssten was davon haben, findet der 49-Jährige. Es gebe verschiedene Themen in den Ortsteilen Öschelbronn und Niefern-Vorort, die in den kommenden Jahren angegangen werden müssen – etwa Jugendarbeit und Verkehr.

Nach seiner Schulzeit und der Ausbildung zum Industriekaufmann in Pforzheim machte Hofsäß eine Weiterbildung zum Wirtschaftsassistenten und Betriebswirt bei der Industrie- und Handelskammer (IHK). Seit über 15 Jahren ist er Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK für Industriekaufleute.

2003 wurde Hofsäß Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung im Familienunternehmen Heinrich Hofsäß GmbH & Co. KG in Niefern.

2013 wechselte er zur Firma Eberle Präzisionstechnik in Wurmberg, wo er Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung war und verantwortlich für das operative Geschäft. Mit der Hausverwaltungsfirma in Stein habe er sich vergangenes Jahr „etwas Eigenes“ aufgebaut, so Hofsäß.

Hofsäß tritt bei der Bürgermeisterwahl parteiunabhängig an. Der Familienvater lebt mit seiner Frau und dem jüngsten der insgesamt fünf Kinder in Niefern-Vorort.

Außer Hofsäß bewerben sich auch Amtsinhaberin Birgit Mertens (parteilos), der Nieferner Bauverwaltungsamtsleiter Uwe Engelsberger und die ausgebildete Industriekauffrau Vera Lenz aus Niefern für die Bürgermeisterwahl.

Bewerber stellen sich am 18. März erstmals vor

Die Bewerbungsfrist endet am 18. März. Die Bewerber stellen sich am 21. März im Nieferner Ameliussaal und am 8. April in der Öschelbronner Steighalle vor Publikum vor.