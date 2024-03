Mit Spannung erwartet wird die erste Vorstellungsrunde der Bürgermeister-Bewerber am Donnerstag im Nieferner Ameliussaal. Was man dazu wissen muss.

Riesig war der Andrang bei den Kandidatenvorstellungen vor der Bürgermeisterwahl in Niefern-Öschelbronn vor acht Jahren. Viele Zuschauer bekamen im Ameliussaal und in der Steighalle fast keinen Platz mehr.

Das Interesse dürfte am 21. März und am 8. April ähnlich sein. Denn dann stellen sich die fünf Bewerber der Bürgermeisterwahl, die am 14. April stattfindet, dem Publikum vor.

Der erste Termin geht am Donnerstag, 21. März, ab 19 Uhr im Ameliussaal (Bischwiese 2) in Niefern über die Bühne. Am Montag, 8. April, präsentieren sich die Kandidaten ebenfalls ab 19 Uhr in der Steighalle (Wurmberger Straße 40) in Öschelbronn. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr. Die Termine hatte der Gemeinderat festgelegt.

Die fünf zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber halten ihre Rede beim Termin im Ameliussaal in der Reihenfolge, wie sie auf dem Stimmzettel stehen. Den Anfang macht Uwe Engelsberger, Leiter des Bauverwaltungsamts von Niefern-Öschelbronn. Dann folgen: Amtsinhaberin Birgit Mertens (parteilos), die kaufmännische Angestellte Vera Lenz, Unternehmer Sascha Hofsäß und zum Schluss Bauingenieur Joachim Peindl.

Bei zweiter Vorstellungsrunde in Öschelbronn wird die Reihenfolge umgedreht

Beim zweiten Termin in Öschelbronn soll die Reihenfolge umgedreht werden, bestätigt Ekkehard Vogel. Der Hauptamtsleiter der Gemeinde ist für die Vorstellungsrunden zuständig.

Die Redezeit beträgt zehn Minuten pro Bewerber. In der Zeit müssen die anderen Kandidaten in einem Nebenraum warten. Die Redezeit wird vom Gemeindewahlausschuss gestoppt.

Die Bewerber erhalten eine Minute vor Ende ihrer Redezeit einen Hinweis. Sind die zehn Minuten abgelaufen, können die Kandidaten noch ein Schlusswort von maximal 30 Sekunden halten. Dann wird das Mikrofon abgeschaltet. „Das wird restriktiv gehandhabt“, lässt die Gemeinde auf ihrer Internetseite wissen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung sind alle Kandidaten auf der Bühne. Dann können die Einwohner von Niefern-Öschelbronn Fragen an einen oder alle Bewerber stellen. Jeder sollte nur eine Frage stellen und diese sollte kurz und präzise sein und nicht länger als zwei Minuten dauern, so die Gemeindeverwaltung.

Sollte jemand eine zweite Frage haben, müsse er oder sie sich erneut melden.

Vorstellungsrunden werden per Livestream übertragen

Insgesamt hat jeder Bewerber zusammengezählt 15 Minuten Zeit für die Antworten. Die Antwortzeiten zu den einzelnen Fragen werden zusammengerechnet.

Die Vorstellungsrunden werden via Livestream beim Youtube-Channel der Gemeinde übertragen: www.youtube.com/channel/UCziMv0Ijza1M4ZW1lm5LCBQ. Die Aufzeichnung ist bis nach der Wahl zu sehen.