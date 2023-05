Fünfter Bewerber für Bürgermeisterwahl in Remchingen

Als „Underdog-Kandidat“ bezeichnet sich Andreas Wagner aus Neulingen, der sich für die Bürgermeisterwahl in Remchingen bewirbt.

Lange wurde gemunkelt, dass es neben dem bisherigen Bewerber-Quartett einen weiteren Kandidaten gebe. Nun hat der stellvertretende Hauptamtsleiter Udo Stöckle auf Anfrage bestätigt, dass es sich dabei um Andreas Wagner handelt. Der 35-jährige IT-Service-Techniker aus Bauschlott ist Mitglied der CDU, tritt aber parteiungebunden an.

Bisher Bewerber-Quartett am Start

An den Start gehen bei der Wahl am 18. Juni auch der Automobilkaufmann Philipp Hildinger aus Eisingen (parteilos), die Huchenfelder Ortsvorsteherin Julian Wieland (parteilos), der Remchinger Kämmerer Gerd Kunzmann (parteilos) und Heiko De Vita (parteilos), Leiter des Amts des Bürgermeisters in Oberderdingen.

Bewerbungsfrist in Remchingen endet am 22. Mai

Die Neuwahl wird notwendig, weil Rathauschef Luca Wilhelm Prayon (CDU) Mitte Februar zum neuen Landrat des Bodenseekreises gewählt wurde. Er tritt sein neues Amt Mitte Juni an.

Die Bewerbungsfrist endet am 22. Mai um 18 Uhr. Am 13. Juni können sich die Wähler ein Bild vom endgültigen Bewerberfeld machen. An diesem Tag stellen sich die Kandidaten in der Kulturhalle in Wilferdingen der Bevölkerung vor. Vorab gibt es beim Bürgerverein in Darmsbach am 26. Mai eine Vorstellungsrunde.