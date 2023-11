In der Nacht auf Samstag haben ein oder mehrere Täter einen Geldautomaten in Wiernsheim gesprengt. Auf der Flucht kam es zu einem Unfall mit drei Schwerverletzten.

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in Wiernsheim gesprengt. Danach flüchtete mindestens ein Täter in einem Auto und verursachte einen schweren Verkehrsunfall auf der A6 bei Heilbronn, wie das Heilbronner Polizeipräsidium mitteilte.

Der oder die Täter sprengten den Automaten in Wiernsheim gegen 2 Uhr und flohen vom Tatort.

Nach Sprengung in Wiernsheim: Schwerer Unfall auf der Autobahn

Gegen 3 Uhr fuhr dann ein mit einer Person besetztes Fluchtfahrzeug, das zuvor in Wiernsheim gesehen wurde, von einem Parkplatz kommend in entgegengesetzter Richtung bei Heilbronn auf die A6 auf.

Dort stieß der Wagen mit einem Kleintransporter zusammen, in dem zwei Personen saßen. Alle drei Beteiligten wurden schwer verletzt.

Aufgrund der Gesamtlage hat das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart die Ermittlungen übernommen. Experten des LKA sind in Wiernsheim vor Ort und vermessen derzeit den Tatort mit 3D-Technik, teilte ein Sprecher des LKA auf Anfrage mit.

Ein Entschärfer-Team ist außerdem am verunfallten Fluchtfahrzeug auf der A6 im Einsatz, da sich noch explosives Material im Wagen befinden könnte.

Dieser Artikel wird aktualisiert. (Stand: 10.15 Uhr)