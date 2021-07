Einschränkungen drohen

Corona-Ausbrüche in Schule und Familien treiben Inzidenz in Pforzheim nach oben

Ein kleinerer Ausbruch an einer Schule und einige Neuinfektionen in Familien treiben die Corona-Inzidenz in Pforzheim nach oben. 10 registrierte Neuinfektionen am Dienstag und weitere 13 am Mittwoch steigern den Wert auf 21,4.