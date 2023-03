Stefan Mappus berät und unterstützt künftig die Geschäftsleitung und das Kommunalmanagement-Team der Stadtwerke Pforzheim. Der ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg soll bei der strategischen Weiterentwicklung insbesondere auf dem Gebiet der kommunalen Wärme- und Trinkwasserversorgung helfen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtwerke vom Dienstag hervor.

SWP-Geschäftsführer Herbert Marquard freut sich über die Unterstützung im Kommunalmanagement: „Stefan Mappus ist nicht nur in seinem Wohnort Pforzheim bestens vernetzt, sondern auch in der gesamten Region. Er wird daher ein wichtiger Begleiter sein, um die sichere und zuverlässige Versorgung im SWP-Gebiet weiter auszubauen.“

Mir liegt seit jeher sehr viel an einer starken Region. Stefan Mappus, Ex-Ministerpräsident

Insbesondere das Themenfeld der Wärmeversorgung und entsprechender Konzepte werde etliche Kommunen in der Region in den kommenden Jahren beschäftigen.

Hinzu kommen Trinkwasserkonzepte sowie smarte Lösungen, die auf digitalen Projekten basieren und beispielsweise im Hochwasserschutz eingesetzt werden können.

Mappus: „Mir liegt seit jeher sehr viel an einer starken Region. Dazu gehört mehr denn je auch eine intensive Zusammenarbeit im Energiebereich wie auch bei weiteren spannenden Projekten wie dem Zweckverband Heckengäu, dem Breitbandausbau in Tiefenbronn und Neuhausen oder der Kooperation bei kommunalen Quartierslösungen. Hier möchte ich helfen, um ähnliche Vorhaben auch in weiteren Städten und Gemeinden zu realisieren“, so fasst der 56-jährige Diplom-Ökonom seine Ziele zusammen.

Stefan Mappus will Erfolgsgeschichte der Stadtwerke Pforzheim eng begleiten

Und weiter: „Die Stadtwerke Pforzheim sind der maßgebliche Faktor für die Versorgungssicherheit der Menschen in Pforzheim und der Region und ich freue mich darauf, die Erfolgsgeschichte des Unternehmens künftig eng zu begleiten.“

In den vergangenen Jahren war Mappus als Vorstandsmitglied des IT-Beratungsunternehmens pmOne in München tätig. Zuvor war Mappus Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und Landesvorsitzender der CDU.