Gefahrstoff-Alarm und ein Toter

Großeinsatz in der Pforzheimer Nordstadt: Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Nach dem Großeinsatz am Freitagabend in der Salierstraße in Pforzheim, bei dem ein Toter gefunden wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.