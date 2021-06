Die Produktdesignerin und Keramikerin Katharina Wahl wurde 1977 in Erlenbach geboren. Sie lehrt an der Hochschule für Gestaltung (HFG) am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, wo sie als Studierende mit einem Bombenteppich – einem ziemlich schlappen Bomber aus einem zum Baukasten zerschnittenen Teppich – auf sich aufmerksam machte. Außerdem übernimmt sie Aufträge für Kulturinstitute und Industrie. Zu ihren Kunden gehören das dänische Textilunternehmen kvadrat, die Messe Frankfurt, das Design Museum Gent oder die Hermitage in Amsterdam.

Unter anderem am Zentrum für Kunst und Urbanistik in Berlin zu finden ist Jules van den Langenberg, der in Karlsruhe gemeinsam mit Katharina Wahl und Studierenden auch schon einmal „News from Nowhere“ (Nachrichten von Nirgends) formulierte. Der 1988 in Lennisheuvel geborene Kurator und Filmemacher entwickelt Formate für Museen, Kurzfilme, Programme und Publikationen. So war er an Ausstellungen auf der London Design Biennale, der Dim Sun in Lausanne sowie im Van Abbemuseum beteiligt.

Gleich seinem Kuratorenkollegen ist der 31-jährige Willem Schenk aus Nijmegen mit dem Sandberg Institute in Amsterdam verbunden. Der Kulturstratege und Spezialist für Public Relations arbeitete in Amsterdam, Paris und New York City für die Uhren- und Schmuckindustrie, Warenhäuser und die Trendforscherin Lidewij Edelkoort. Er ist Mitbegründer und koordinierender Produzent der ersten drei Ausgaben des New Yorker Kulturfestivals Textile Month.