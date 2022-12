Ein Zigarettenautomat wird in Brand gesteckt, einer gesprengt. Später sind in der Stadt zwei weitere Knallgeräusche zu hören. Was war in der Nacht zum Donnerstag los in Pforzheim?

Erster Tatort Wilferdinger Höhe: Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr zünden Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Karlsruher Straße an. Das Gerät steht im Hausflur eines Billardcafés, wo jemand Rauch bemerkt. Schnell steht das Gerät in Vollbrand. Mitarbeiter des Cafés greifen zum Feuerlöscher und bringen die Lage unter Kontrolle. Als die Feuerwehr kommt, brennt nichts mehr.

Allerdings erleiden zwei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie werden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. In die Klinik müssen sie nicht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 6.000 Euro, die sich auf den Automaten beschränken.

Am Gebäude entsteht kein Schaden, die Feuerwehr muss wegen des beißenden Gestanks und der Rauchentwicklung aber die Räume lüften. Das Feuer hatte sich kurz vor 22 Uhr entwickelt.

Heftige Explosion im Brötzinger Tal: Zeugen sehen Lichtblitz und hören lauten Knall

Ziemlich genau fünf Stunden später, kurz vor 3 Uhr, schreckt ein lauter Knall Pforzheim auf. Wieder geht es um einen Zigarettenautomaten. Diesmal nicht auf der Wilferdinger Höhe, sondern in der Büchenbronner Straße leicht oberhalb der Enz im Brötzinger Tal. Und diesmal brennt nichts, aber die Explosion ist heftig. Der Knall ist bis in die Nordstadt zu hören.

Zeugen nehmen laut Polizei nicht nur den Knall, sondern auch einen Lichtblitz wahr. Mehrere Streifen fahren schnell in die Büchenbronner Straße, auf Höhe der Abzweigung der Post-Sportgemeinschaft Pforzheim (PSG). „Die Kollegen waren wegen der Lautstärke mit starken Kräften vor Ort“, erklärt Sprecherin Simone Unger.

Dort zeigen sich Spuren der Zerstörung. Ein Zigarettenautomat ist völlig aus der Verankerung gerissen. Er liegt auf dem Boden neben seinem eigentlichen Standort. Trümmerteile sind überall, auf der Straße und auf dem gegenüberliegenden Gehweg. Auch Bargeld und Zigaretten liegen umher. „Das Spurenbild vor Ort ergab, dass der Automat offenbar gesprengt wurde“, heißt es später im Polizeibericht. Handelsübliche Böller waren es nicht.

Wollten die Täter an die Geldkassette gelangen? Diese wird jedenfalls beschädigt. Die Beamten leiten eine Fahndung ein. Bislang ohne Erfolg.

Polizei schließt Zusammenhang bei Automaten-Sprengungen nicht aus

Das Kriminalkommissariat Pforzheim nimmt die Ermittlungen „wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“ auf, wie die Polizei erklärt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem angezündeten und dem gesprengten Zigarettenautomat?

Sprecherin Unger schließt es zumindest nicht aus. „Wir befinden uns ganz am Anfang der Ermittlungen. Wir prüfen alles und ermitteln in alle Richtungen.“ Ob die Täter an Geld aus dem Automaten gelangten, sei bislang nicht bekannt. Es sei „hoher Sachschaden“ entstanden.

Polizei Pforzheim sucht Zeugen Zum in Brand gesteckten Zigarettenautomaten auf der Wilferdinger Höhe hat das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter der Nummer 07231/1863211 zu melden. Zum gesprengten Automaten in Brötzingen können sich Zeugen und Hinweisgeber beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231/1864444 melden.

Noch zwei weitere Male wird es in der Nacht zum Donnerstag in Pforzheim laut knallen. Um 4.45 Uhr und etwa eine Viertelstunde später. Mehrere Menschen hören die Geräusche. Gibt es einen Zusammenhang zu den vorherigen Vorkommnissen? Eine Ursache ist bislang nicht bekannt, auch die Polizei weiß nicht, was die Knallgeräusche herbeigeführt haben könnte.

Am Nachmittag erklärt Sprecherin Unger: „Auch bei Tageslicht gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere schädigende Ereignisse stattgefunden haben könnten.“