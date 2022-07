Gäbe es die großen Namen nicht und die Aufregung über die Absage, das Coco Enz-Open-Air würde an diesem Wochenende in Pforzheim und Umgebung sicher nicht vermisst. Zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien ist ein Superwochenende in Aussicht.

Kulturell und gesellschaftlich wird alles aufgerufen sein, was die Region zu bieten hat. Für einige bringt das Stress. Wer jenseits der Pflicht, einen Veranstalter zu würdigen, unterwegs sein will, hat die Qual der Wahl, die weit über die genannten Top-Acts hinausgeht.

Es gibt noch manches kleine Ereignis, das Würdigung verdient. Was das für das jeweils erhoffte Publikum bedeutet, werden jene merken, die das alles auf die Beine stellen.

Design bei der Werkschau

Neues in Sachen Design gibt es am Freitag und am Samstag jeweils von 11 bis 20 Uhr bei den Gestaltern der Pforzheimer Hochschule. Unter dem Motto „What does the future look like?“ (Wie sieht die Zukunft aus?) zeigen Studierende in der Holzgartenstraße Accessoires, Industrieentwürfe, Mode, Schmuck, Kommunikationskonzepte und Kunst sowie abends für Kartenbesitzer Modenschauen.

Außerdem stellen sie im und im Umfeld vom A.K.T. aus, zeigen in der Eutinger Straße 111 Fahrzeugentwürfe (bis 18 Uhr) und sind in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße 1, in der Pforzheim Galerie (bis 18 Uhr) und an weiteren Orten präsent.

Happiness Festival

Mit Seeed als Top-Act am Samstagabend lockt das Happiness Festival am Freitag ab 14 Uhr und Samstag bis Mitternacht nach Straubenhardt. Hier gilt, wer keine Karte hat, sollte es nicht wagen, in den Ortsteil Schwann zu fahren. Die Veranstalter melden: „ausverkauft“.

Kultursommer Nordschwarzwald

Etwas anders als geplant ist am Freitag der Auftakt zum Kultursommer Nordschwarzwald konzipiert.

Er beginnt um 16 Uhr auf dem Dr.-Willi-Weigelt-Platz in Pforzheim mit Figurenspieler Raphael Mürle, Liedermacher Roland Bliesener und ab 17 Uhr Magier Ralf Gagel, der einzige Künstler, der trotz Absage des Coco-Festivals auftreten kann. Mehr war aus technischen Gründen nicht möglich, so die Veranstalter.

Gruschtelmarkt bis in die Nacht

Während die musikalische Szene die Instrumente stimmt, geht in Pforzheims Fußgängerzone das Geschacher los. Der Gruschtelmarkt kehrt zurück an den angestammten Ort. Verkauft wird am Freitag von 18.30 bis 22.30 Uhr und am Samstag von 7 bis 16 Uhr.

IHK setzt auf Ornamenta

Viel zum Schauen gibt es für geladene Gäste aus dem ganzen Nordschwarzwald beim IHK-Sommerempfang am Freitag ab 18 Uhr im IHK-Haus in Pforzheim.

Dafür sorgt das Kuratorenteam der Ornamenta 2024 mit einem künstlerisch ausgestalteten Programm an vielen Stationen zum geplanten virtuellen Ort Bad Databrunn.

Hits beim Klosterkonzert Maulbronn

Barbershop-Hits könnten am Freitag, 15. Juli, ab 20 Uhr den Kreuzganggarten im Kloster Maulbronn zu einem begehrten Ort machen.

Auf den Auftritt der Ringmasters folgen am Sonntag, 17. Juli, ab 19 Uhr Christoph Sietzen & The Wave Quartett mit Musik von Bizet, Piazzolla und Xenakis.

Rossini in Bad Wildbad

Belcanto mit der Premiere der Zauberoper „Armida“ von Giacomo Rossini am Freitag ab 19 Uhr ist in Bad Wildbad angesagt. Am Samstag um 19.30 Uhr folgt „Ermione“ und am Sonntag um 11.15 Uhr erheben Nachwuchssängerinnen und -sänger ihre Stimmen.

Pforzheimer Musiksommer

Mit „Imagination“ als Auftakt zu einem „Pforzheimer Musiksommer“ trägt am Samstag um 15 Uhr auch das Schmuckmuseum Pforzheim zu dem üppigen Wochenendprogramm bei. Das Konzert gestalten die Cellistin Raphaela Gromes und Pianist Julian Riem.

Glanzlichter beim Stadttheater

Mit Glanzlichtern und einem Fest beendet das Pforzheimer Stadttheater die Saison. Das Open-Air-Miteinander beginnt am Samstag um 18 Uhr am Enzufer. Darin eingebettet sind die eigentlichen Glanzlichter, die das Ensemble ab 19 Uhr im Großen Haus zeigt und sich dazu Jay Alexander eingeladen hat. Musik für Draußen kommt von Marion LaMarché.

Bürgerempfang mit Ausklang

Ins Freie zieht es an diesem Sonntag auch die Pforzheimer Rathausspitze: Sie will den traditionellen, aber in den Sommer verlegten Bürgerempfang ab 17 Uhr im Congresscentrum mit neuen Akzenten verbinden.

Unter dem Motto „Reuchlinstadt Pforzheim“ wird es ab 18.30 Uhr einen Ausklang mit Musik und Moderation des Jugendgemeinderats auf dem Waisenhausplatz geben. Teilnehmerkarten gibt es im Rathaus sowie in den Ortsverwaltungen.

Sommerfest auch für Kinder

Speziell auch für Kinder etwas bereit hält am Sonntag das Internationale Sommerfest im Schlossgarten von Neuenbürg.

Die Theateraufführungen, Musik, Clownerie und ab 11.30 ein internationales Buffet sind ein Beitrag zum Kultursommer Nordschwarzwald, der über die ganze warme Jahreszeit dazu einlädt, Kunst, Kultur und die Region zu erkunden.