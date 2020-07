Politik nimmt Bismarck-Statue in Pforzheim ins Visier

Emil Strauß, 1866 in Pforzheim geboren, galt um 1900 als hoffnungsvoller Literat. Sein 1902 erschienener schulkritischer Roman „Freund Hein” gilt als fast vergessene Inspirationsquelle für Hermann Hesses „Unterm Rad”. Der elf Jahre jüngere Calwer sah in Strauß zunächst wohl ein Vorbild und wandte sich später brüsk von ihm ab. Der Grund: Strauß entwickelte sich zum glühenden Nationalsozialisten und Antisemiten und ließ sich vom NS-Regime mit Preisen überhäufen und Posten zuschustern, während Hesse und andere ins Exil flüchteten. Bereits 1931 wurde die Pforzheimer Hachelstraße in Emil-Strauß-Straße umbenannt. Nach Strauß’ Tod 1960 in seiner Wahlheimat Freiburg, erhielt er ein Ehrengrab auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof. Die literarische Bedeutung von Strauß ist heute gering. Während Hermann Hesse zum Nobelpreisträger und weltweit meistgelesenen deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts avancierte, fiel der Pforzheimer der Vergessenheit anheim, seine Bücher werden derzeit nicht mehr aufgelegt.