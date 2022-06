KSC testet am Mittwoch noch ohne Choi gegen den SV Niederbühl

Insgesamt sieben Testspiele hat der KSC für die Dauer seiner sechswöchigen Vorbereitung auf die am 15. Juli beginnende Saison vorgesehen.

Das erste in der Reihe bestreitet der Fußball-Zweitligist an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) beim Rastatter B-Ligisten SV Niederbühl. KSC-Cheftrainer Christian Eichner wird seinen Profikader im Murgstadion gegen eine Amateurauswahl zu einem Schützenfest animieren wollen. Dabei dürften alle ihm zur Verfügung stehenden Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen.

Neben Rekonvaleszenten wie Marius Gersbeck, Sebastian Jung und Leon Jensen wird auch Mittelfeldspieler Kyoung-Rok Choi wegen muskulärer Probleme noch fehlen. Der Südkoreaner rechnet für die nächsten Tage mit seinem Einstieg in den Trainingsbetrieb.

Nach der Auftakteinheit am Sonntag hatte Eichner seinen Lizenzspielerkader mit den vier Neuzugängen Kai Eisele, Paul Nebel, Marcel Franke und Kelvin Arase am Montag und am Dienstag jeweils zweimal auf den Platz gebeten.

Torwart Gersbeck, die linke operierte Hand unter dem Verband durch eine Orthese geschützt, mischte sich am Dienstag zum ersten Mal wieder unter die Feldspieler.