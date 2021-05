Rechtsverteidiger Jung spielt auch in der kommenden Saison für den KSC

Das Verletzungspech blieb Sebastian Jung auch beim KSC treu. Doch in den vergangenen Wochen durfte der frühere Bundesliga-Profi zeigen, was er kann. Nun steht fest, dass er den Karlsruhern erhalten bleibt.

Nach einem schwierigen Start im Wildpark hat sich Sebastian Jung in den vergangenen Wochen in die Mannschaft gekämpft. Nun steht fest, dass der Rechtsverteidiger auch in der kommenden Saison für den Karlsruher SC auflaufen wird.

Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, hat er den auslaufenden Vertrag mit Jung um ein weiteres Jahr verlängert. Der langjährige Bundesliga-Profi, der einst bei Eintracht Frankfurt den Sprung in den Profifußball geschafft hatte, war im September 2020 im Wildpark aufgeschlagen, nachdem er zuvor immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hatte.

Auch beim KSC war er zunächst nicht zum Zuge gekommen. Nach einem Kurzeinsatz gegen den FC St. Pauli im November wurde er von muskulären Problemen und später von einem kleinen Faserriss in den Adduktoren außer Gefecht gesetzt. In den vergangenen vier Partien stand er nun aber dreimal in der Startelf.

Für Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg bestritt Jung insgesamt 155 Bundesliga-Spiele. Im Mai 2014 kam er gegen Polen (0:0) sogar für die deutsche A-Nationalmannschaft zum Einsatz.