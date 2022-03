Es geht ans Eingemachte für die A-Jugend der SG Pforzheim/Eutingen. Nach der Hauptrunde in der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH), in der die Schützlinge von Alexander Lipps dank ihrer guten Vorrunden-Auftritte im stärksten Feld spielten, steht am Mittwochabend (19 Uhr) das Hinspiel des Sechzehntelfinales im Kampf um die deutsche Meisterschaft an.

Zu Gast sind die Eutinger dann beim Erstliga-Nachwuchs der TPSG Frisch Auf Göppingen. Und damit bei einem Gegner, auf den sie in den vergangenen Monaten häufiger getroffen sind.

Die Erinnerungen an die zurückliegenden Partien gegen Göppingen „sind hauptsächlich gut“, sagt Lipps. „Auch wenn es immer enge Spiele waren.“ Zumindest zu Beginn der Partien. Im Rahmen der DM 2020/21 landeten die Eutinger im vergangenen Juni einen 39:31 (19:14)-Erfolg, im DHB-Pokal nur einen Monat später setzten sie sich mit 27:24 (12:11) durch. Und in der Vorrunde der aktuellen Saison? Da gab’s einen am Ende deutlichen 36:27 (15:14)-Sieg.

SG Pforzheim/Eutingen geht Aufgabe mit Vorfreude an

„Man kennt sich“, sagt deshalb auch Alexander Lipps, und man schätze sich. „Aber das ist jetzt eine neue Situation. In diesen ,do-or-die’-Spielen herrscht maximaler Druck.“ Während bei einigen seiner Spieler in der ersten Mannschaft solche Erfahrungswerte zumindest in Teilen vorhanden sind, fehlen sie den 17- und 18-jährigen Spielern in der A-Jugend quasi gänzlich.

„Wir versuchen das aber genauso mit Vorfreude anzugehen und unsere Aufgaben Runde für Runde abzuarbeiten“, betont Lipps. „Einen möglichen Gang in die Pokalrunde thematisieren wir noch nicht so sehr.“

Denn das erste große Ziel der SG Pforzheim/Eutingen ist das Erreichen des Achtelfinals. Dieses würde dem Team gleichzeitig die Qualifikation zur nächsten JBLH-Saison sichern. Die 16 Verlierer der Sechzehntelfinals kommen unterdessen in die DHB-Pokalrunde. Dort erhalten lediglich die vier Halbfinalisten am Ende einen Platz für die neue JBLH-Runde.

Junge Mannschaft hat in der Hauptrunde neue Erfahrungen gesammelt

Zunächst aber gilt der Fokus des SG-Nachwuchses den Göppingern, die sich als Tabellendritter der Hauptrunde B (Staffel 4) den Einzug in die K.-o.-Runde gesichert haben. Die Hauptrunde A (Staffel 2) mit der stärksten Konkurrenz im Feld hat der Pforzheimer Mannschaft unterdessen Gelegenheit geboten, die nächsten Schritte zu machen.

„Wir sind sicherlich immer noch im Entwicklungsprozess, was Stressmomente anbelangt“, sagt Lipps. Man habe sehen können, wer unter Druck gute Entscheidungen getroffen hat. Fehler seien in diesem Feld brutaler bestraft worden als noch in der Vorrunde. Entsprechend musste sich sein Team in engen Spielen auch mal knapp geschlagen geben. „Das war sicher absolutes Neuland“, so Lipps.

Er hofft, dass seine Mannschaft aus diesen Partien jedoch etliche Erfahrungswerte mitgenommen hat. Und dass es ihr nun auch weiterhin gelingt, sich so stark zu präsentieren. Sowohl am Mittwochabend, als auch im Rückspiel am Sonntag, 27. März (14 Uhr) in der Konrad-Adenauer-Halle.