Kampf ums begehrte Ticket

Hürden-Spezialisten Carolina Krafzik und Constantin Preis jagen die Olympia-Norm

In großen Schritten geht es derzeit in Richtung Olympische Spiele. Auch für die beiden Leichtathleten Carolina Krafzik und Constantin Preis vom VfL Sindelfingen reiht sich in den nächsten Wochen ein Wettkampf an den nächsten. Das große Ziel: Die Norm knacken.