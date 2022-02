Neue Saison – neue Ziele

Leichtathlet Constantin Preis aus Pforzheim greift bei der Hallen-DM über 400 Meter an

Dreieinhalb Wochen Sonne durfte Constantin Preis, Spezialist über 400 Meter Hürden, zuletzt im Trainingslager tanken. Mittlerweile ist er zurück in seiner eigenen Routine – und startet am Wochenende bei der deutschen Hallen-Meisterschaft in Leipzig erneut über die Flachstrecke.