Klar gibt es hier strenge Regeln, gerade beim Essen. Man sitzt alleine an einem Tisch. Ständig werden PCR-Tests gemacht, bis zum Vorstart müssen Masken getragen werden. Ansonsten ist es eine tolle Erfahrung, hier dabei sein zu können. Das Team hält zusammen, wir feuern uns gegenseitig an. Obwohl die Zuschauer fehlen, ist eine gute Stimmung in der Halle.