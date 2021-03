Schon zweimal haben die Bundesliga-Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern in den vergangenen fünf Monaten gegen den TK Hannover um die ehemalige Kelterner Co-Trainerin Juliane Höhne gewonnen. An diesem Sonntag (16 Uhr) könnte ein weiterer Sieg folgen – wenngleich die Voraussetzungen andere sind.

Den ersten Platz in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) kann den Rutronik Stars Keltern schon zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison keiner mehr streitig machen: Mit 38 Punkten aus 20 Spielen liegen die Sterne uneinholbar auf dem ersten Platz – einen weiteren Sieg wird das Team am Wochenende dennoch einfahren wollen.

An diesem Sonntag (16 Uhr) wird der TK Hannover zu Gast in Keltern sein. Und damit ein Gegner, den die Sterne in den vergangenen fünf Monaten schon zweimal geschlagen haben.

Das erste Aufeinandertreffen im nachgeholten Top4 der Saison 2019/20 Ende Oktober ging klar mit 103:82 an Keltern, damals hatten die Hannoveranerinnen allerdings auch mit Verletzungspech zu kämpfen.