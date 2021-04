Offiziell ist die Saison 2020/21 in der Fußball-Oberliga nicht abgebrochen, dennoch planen die mittelbadischen Clubs SV Linx und SV Oberachern längst für ein weiteres Jahr in Baden-Württembergs höchster Spielklasse.

Direkt betroffen vom Streit zwischen der Fußball-Oberliga und der Regionalliga Südwest sind der SV Oberachern und der SV Linx nicht. Die beiden mittelbadischen Oberligisten hegen bekanntlich keine Aufstiegsambitionen Richtung Viertklassigkeit. Im Gegenteil: Sowohl in Linx als auch in Oberachern ist man froh, weiterhin der höchsten Spielklasse in Baden-Württemberg anzugehören.

Dies galt im vergangenen Herbst vor allem in Oberachern alles andere als selbstverständlich. Auf „50:50“ stufte der SVO-Vorsitzende Ralf Lorenz damals die Chancen auf den Ligaverbleib ein, nachdem seine Mannschaft nach einem schlechten Start in Quarantäne und somit die Konkurrenz weiter davonziehen lassen musste.

Mit dem Abbruch der Saison 2020/21, der sich wegen ungeklärter Fragen bezüglich eines Aufstiegs in die Regionalliga noch verzögert, steht der Verbleib dann endgültig fest.