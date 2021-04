Ab dem 1. Mai steht die Europahalle des Karlsruher Leichtathleten nicht mehr als Trainingsstätte zur Verfügung. Noch immer ist kein Ersatz gefunden. Auch, weil die Stadt an den falschen Enden spart.

Mit der 1983 eingeweihten Europahalle samt Infrastruktur fürs Laufen, Springen und Stoßen hegten die hiesigen Leichtathletikfreunde um Siegfried König die Hoffnung, Karlsruhe wieder als ein Zentrum der olympischen Kernsportart zu etablieren.

Das Vorhaben funktionierte: Inzwischen steht das Indoor Meeting in einer Reihe mit den traditionsreichen Millrose Games in New York und auch die lokalen Vereine, die sich zur LG Region zusammenschlossen, bekamen Zulauf.

Richtig aufwärts ging es nach 2012, die LGR kletterte von Platz 40 in der deutschen Vereinsrangliste bis auf Platz fünf im vergangenen Jahr.