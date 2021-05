Der TSV Grafing hat sich im Meisterschaftsfinale der Zweiten Liga keine Blöße gegeben, die Baden Volleys aus Karlsruhe werden so zum zweiten Mal in Folge Vizemeister. Für die Badener kein Grund zu hadern.

Saisonende in der Zweiten Liga

Kurz hat es tatsächlich danach ausgesehen, dass das verspätete Meisterschaftsfinale in der Zweiten Volleyball-Bundesliga Süd noch zu einem prickelnden Finish werden könnte.

Die Baden Volleys des SSC Karlsruhe hatten ihren ersten Satz bei den Leipzig Volleys zackig gewonnen, während Rivale TSV Grafing beim TV Bliesen drauf und dran war, den ersten Durchgang in den Sand zu setzen. Mit viel Glück gewannen die Bayern den Satz noch mit 29:27 und ähnlich eng schließlich auch den zweiten, den wiederum die Karlsruher abgaben.

„Da war die Luft natürlich raus, das haben wir ja auch mitbekommen“, sagte Volleys-Cheftrainer Antonio Bonelli nach der so letztlich unbedeutenden 2:3-Niederlage bei den Sachsen. Durch das 3:0 beim TV Bliesen, der damit abstieg, krönten sich die Grafinger zum Meister – mit 71 Zählern und am Ende vier Punkten vor den Karlsruhern. Vom Aufstiegsrecht machen die Bayern kein Gebrauch, auch für die Volleys wäre im Falle des Titelgewinns der Sprung in Richtung Erste Liga zu früh gekommen.