Aus den Lautsprechern des Kühnmattstadions dröhnte direkt nach dem Schlusspfiff die Stimme von Herbert Zimmermann. „Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt.“ Der Auszug aus der berühmten Radio-Reportage zum deutschen WM-Triumph 1954 in Bern passte zur Stimmungslage beim SC Sand, der in dieser Saison der Frauenfußball-Bundesliga so viele Rückschläge einzustecken hatte.

Was die Spielerinnen in den blauen Trikots beim 6:1-Sieg gegen Werder Bremen vor allem in der Schlussphase mit fünf Treffern zwischen der 71. und 86. Minute präsentierten, veranlasste einige der wenigen Augenzeugen vor Ort zu Jubelschreien und Freudensprüngen.

Einen dreifachen Punktgewinn hatte es zuletzt am 11. Oktober 2020 (3:2 gegen Eintracht Frankfurt) gegeben, als immerhin noch 360 Zuschauer erlaubt waren.