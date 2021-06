Eine Welle der Empörung schwappt seit Dienstagnachmittag durch die sozialen Netzwerke. Die Bandbreite der Reaktionen schwankt zwischen Wut und Resignation, viele Jugendtrainer nutzen Facebook und Co als Ventil, um Dampf abzulassen.

Wieder einmal fühlen sich die Ehrenamtlichen vom baden-württembergischen Kultusministerium über den Tisch gezogen. Das Haus der neuen Ministerin Theresa Schopper (Grüne) hatte nämlich kurzerhand ihre Auslegung der Corona-Verordnung geändert und verfügt, dass Kinder nun bereits ab sechs Jahren einen negativen Test von offizieller Stelle vorlegen müssen, um am Training teilnehmen zu dürfen.

„Mit Unverständnis“ nahm der Badische Fußballverband (bfv) diesen überraschenden und unabgesprochenen Gesinnungswandel zur Kenntnis, wie er am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Schließlich war ein Schreiben an die Vereine von Mitte Mai, nach dem erst Jugendliche ab 14 Jahren vor dem gemeinsamen Sport getestet sein müssen, mit dem Ministerium abgestimmt gewesen.