Tobias Bailer ist ein Extremsportler, der eine Vokabel definitiv aus seinem Wortschatz gestrichen hat: Aufgeben. Wie sonst könnte er rund um Österreich radeln oder quer durch die USA pedalieren, dazu trainieren, trainieren, trainieren.

So stehen im noch recht jungen Jahr 2021 schon wieder über 5.000 Kilometer auf seinem Fahrrad-Tacho, „zwei Drittel davon drinnen, ein Drittel draußen.“

Der Mann mit Wahlheimat Baden-Baden, der nach ein paar Hundert Kilometern im Sattel langsam mal warm wird, hat sich auch im zweiten Corona-Jahr sportliche Ziele gesetzt. Das „Race across Germany“ will er fahren und das „Race around Austria“. Es ist das, was vertretbar ist, sagt der 48-Jährige, sein Traumziel, das legendäre Race Across America (RAAM) in diesem Jahr als Solofahrer zu bestreiten, muss Bailer wohl von seiner Liste streichen.