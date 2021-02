Ich glaube, wir haben es wirklich nicht schlecht gemacht. Die Frage, wie sich die Mannschaft hätte entwickeln können und wo sie sich hätte platzieren können, ist natürlich da. Die Antwort bekommen wir in dieser Saison aber – wenn überhaupt – nur noch teilweise. Deswegen ist es klar, dass wir, wenn wir in die neue Runde starten, diesen Weg fortsetzen wollen. Jetzt schauen wir aber erst einmal, was diese Saison noch möglich ist. Falls wir die Hinrunde zu Ende spielen können, schauen wir, was da noch Positives passieren könnte.