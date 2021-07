Langsam aber sicher geht es wieder los für die Drittliga-Handballer. Sowohl bei der SG Pforzheim/Eutingen als auch bei der TGS Pforzheim hat die Vorbereitung auf die neue Runde begonnen. Eine Runde, die anders wird als gewohnt – so viel steht mittlerweile fest.

Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat den Modus für die Saison 2021/22 festgelegt. Von Ende August, spätestens Anfang September an starten die 82 Teams in sieben – statt normalerweise vier – Staffeln in die neue Spielzeit. In dieser Vorrunde spielen sie in zwei Elfer- und fünf Zwölfer-Gruppen im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ mit Hin- und Rückrunde.

Auf die beiden Pforzheimer Mannschaften wartet dabei eine „hammerharte Staffel“, wie Wolfgang Lipps, Sportlicher Leiter der SG Pforzheim/Eutingen, sie nennt. Dem schließt sich Tobias Müller, Coach der TGS Pforzheim, an: „Da sind zum einen unbekannte, zum anderen unangenehme Gegner dabei.“ Mit dem TuS Dansenberg und der HG Saarlouis ständen zwei Teams in der Gruppe F, „die schon in der vergangenen Saison vorne angreifen wollten“, ergänzt er.