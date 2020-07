Anja Rambacher Redakteurin

Seit Januar 2020 unterstütze ich die BNN als Editoren der südlichen Lokalausgaben. Zum Schreiben kam ich mit etwa sieben Jahren und meiner ersten selbstverfassten Geschichte über einen Schlumpf. Seither bin ich dabeigeblieben – sei es als Presseorganisatorin des SV Nikar Heidelberg oder durch diverse Praktika während meiner Studienzeit an der Universität Mannheim. Nach dem Bachelor verbrachte ich mehrere Jahre – Praktikum, Volontariat und Redakteurstätigkeit – bei SWR3 Das Magazin und konnte dort Radiomacher bei ihrer Arbeit zu beobachten und selbst viele Artikel und Reportagen produzieren. Ich bin im Herzen Wassersportler, da ich in meiner Jugendzeit Teil der Schwimm-Nationalmannschaft war. Außerdem kann ich mich für Spiele aller Art begeistern. Ich lerne das Medium mit Begeisterung täglich neu kennen – in all seinen Facetten.