Aktuell werden das Landratsamt in Karlsruhe sowie die Zweigstellen in der Oststadt und in Bruchsal nach einem verdächtigen Anruf von der Polizei geräumt und durchsucht. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so die Polizei.

Am Dienstagmittag werden sowohl das Landratsamt in Karlsruhe am Ettlinger Tor sowie die Zweigstellen in der Oststadt und in Bruchsal von der Polizei geräumt. Gegen 11.20 Uhr sei ein „komischer Anruf“ eingegangen, berichtet eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Vor den jeweiligen Gebäuden haben bewaffnete Polizeibeamte Stellung bezogen.

Das Areal des Landratsamtes am Ettlinger Tor ist weiträumig abgesperrt. Aktuell dehnt die Polizei, die mit sehr vielen Einsatzkräften vor Ort ist, die Absperrung sogar aus. Vor dem Eingang des Landratsamt-Hochhauses stehen schwer bewaffnete Polizisten in voller Schutzausrüstung.

Der Verkehr wird am Ettlinger Tor umgeleitet, die Fahrtrichtung Süd der Ettlinger Straße ist abgesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden von Polizeibeamten umgeleitet.

Die Lage sei „unklar“, aber unter Kontrolle, so die Polizei. Die Gebäude würden aktuell durchsucht, es bestehe jedoch keine Gefahr für die Menschen vor Ort oder in der Umgebung.

Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so die Polizeisprecherin. Allein am Standort Karlsruhe arbeiten 700 Menschen in der Kreisverwaltung.

In Bruchsal wurden die Mitarbeiter nach Aussage von zwei Angestellten aufgefordert, dass Gebäude zu verlassen, nach Hause zu gehen und am Dienstag nicht mehr zu kommen. Einen Grund für die Räumung hätten die Polizisten nicht genannt.

Am Dienstagmittag waren schwer bewaffnete Beamten mit vier Polizeiautos vor Ort. Der Einsatz lief ruhig ab. Eine weiträumige Sperrung wie in Karlsruhe fand in Bruchsal nicht statt. Schulkinder konnten unbehelligt am Gebäude vorbeigehen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.