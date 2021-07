Der Buchtzigsee in Ettlingen ist beliebt! Wenn es richtig heiß ist, muss man sich schon beeilen und rechtzeitig Tickets buchen, um in den Genuss des Badesees zu kommen.

Das selbst ernannte „etwas andere Freibad“ im Ettlinger Stadtteil Bruchhausen ist aber auch ein charmantes Fleckchen: nicht zu klein und nicht zu groß, umrahmt von großen Bäumen und dichtem Gebüsch und mit jeder Menge Annehmlichkeiten ausgestattet.

Ob der „Buchtzig“ ein Badesee oder ein Freibad ist, ist Ansichtssache. Wichtig zu wissen ist, dass der von den Stadtwerken Ettlingen betriebene Baggersee rundum umzäunt ist und alle Vorteile eines Freibads bietet: Umkleidekabinen, barrierefreie sanitäre Anlagen und eine Badeaufsicht.

Inhalte auf dieser Seite:

