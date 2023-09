Es sind Megathemen, die sich das Bildungswerk Ettlingen für den Herbst vorgenommen hat: von Künstlicher Intelligenz (KI) über die Zukunft der Welt bis zum nachhaltigen Geldanlegen.

„Aktuelles ist uns wichtig“, sagt Gundula Benoit, die zusammen mit Dietrud Berg und Siegfried Reiter das Programm zusammenstellt und die Referenten auswählt.

Dennoch sollen die Themen ausgewogen sein, erklärt Benoit. So sind unter den 15 Veranstaltungen, die größtenteils im Gemeindezentrum Herz Jesu über die Bühne gehen, etwa auch kulturelle und religiöse Vorträge dabei.

Beim Bildungswerk Ettlingen trifft Wissenschaft auf Religion

Los geht es bereits am Dienstag, 19. September: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Eckart Gerloff widmet sich dem Politiker- und Mediensprech in Zeiten von Fake News. Er zeigt unter anderem, wie politisch interessierte Bürger Falschmeldungen erkennen können.

Was Christen über das Judentum wissen müssen, erklärt Theologe Bernd Feininger am Donnerstag, 21. September. Dabei wird er auch auf die wesentlichen Glaubensvorstellungen eingehen, die das Judentum bis heute prägen.

Eine Reise durch das Sonnensystem können Besucher am Dienstag, 26. September, mit Jürgen Linder von den Sternfreunden Durmersheim unternehmen.

Die Sternwarte des Vereins wird wieder verstärkt genutzt. Linder erzählt in seinem Vortrag, warum viele Menschen das Sternegucken zu ihrem Hobby machen.

Physiker will Begriffsdschungel um Künstliche Intelligenz lichten

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Was ist sie, was kann sie und wie funktioniert sie? Darum dreht sich die Veranstaltung mit Physiker Clemens Fruböse am Donnerstag, 28. September. Diese sei bewusst allgemein verständlich und solle Klarheit in den Begriffsdschungel bringen, heißt es im Programm des Bildungswerks.

Eine Woche später (5. Oktober) widmet sich Pädagoge Jochen Müller der „Zukunft unserer Welt“, ehe Ronald Schmitt am Dienstag, 10. Oktober, einen Blick hinter die Kulissen einer OP wirft.

Kunst, Kultur und Sprache stehen bei den darauffolgenden Veranstaltungen im Fokus. So zeichnet Kunsthistoriker Jürgen Krüger die Geschichte von Notre Dame nach (12. Oktober), während Heimatforscher Jürgen Wipfler Sagen aus Ettlingen und dem Nordschwarzwald erzählt.

Polizistin gibt Verhaltenstipps bei Telefonbetrug

Die einzige externe Veranstaltung ist am Donnerstag, 19. Oktober: ein Besuch im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe, wo temporär Sammlungen der Staatlichen Kunsthalle untergebracht sind. Für die Führung ist eine Anmeldung bis zum 5. Oktober erforderlich, und zwar bei Gundula Benoit, Telefon (0 72 43) 9 39 04 99 oder E-Mail gundula-benoit@gmx.de.

Nach einem Exkurs von Übersetzerin Christiane Feldmann-Leben in das japanische Denken (24. Oktober) steht am Donnerstag, 26. Oktober, ein hochaktuelles Thema auf der Agenda: „Vorsicht – falscher Enkel“ lautet der Titel des Vortrags von Polizistin Sandra Konjarik.

Auch in Ettlingen und Umgebung werden vor allem ältere Menschen immer wieder Opfer von Betrügereien am Telefon oder per Whatsapp. Konjarik gibt Tipps, wie man sich vor der Masche schützen kann.

Ums liebe Geld geht es dann am 7. November („Das Ende des Kapitalismus“, Barbara Köhler) sowie zwei Tage später („Nachhaltiges Geldanlegen“, Karl-Heinz Rau), ehe Oberarzt Matthias Zedelius am Dienstag, 14. November, einen Blick auf den hippokratischen Eid wirft.

Zur Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 16. November, gibt es schließlich einen Rück- und Ausblick. Hier können Besucher auch ihre Erfahrungen und Wünsche an das Bildungswerk mitteilen.