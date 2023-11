Felix Kendel schlägt beim ATSV Mutschelbach in neuer Liga sofort ein

Vom FC Zuzenhausen in der Fußball-Verbandsliga wechselte Felix Kendel vor dieser Saison zum ATSV Mutschelbach. Trotz einer Verletzung macht er auch in der Oberliga von sich reden.

Als Mutschelbachs Goalgetter Lukas Lindner am Ende der vergangenen Saison und nach Abschluss seines Studiums in seine Heimat Ilshofen zurückkehrte, brachen dem ATSV 16 Tore in der Fußball-Oberliga weg. Christoph Batke allein, der 2022/23 elf Treffer erzielte, hätte die entstandene Lücke wohl nicht schließen können.

Marco Kratzer vom Mutschelbacher Trainer-Duo Dietmar Blicker/Kratzer brachte dann Stürmer Felix Kendel vom FC Zuzenhausen ins Gespräch. Als Kendels eigentlichen „Entdecker“ bezeichnet Blicker aber seinen Trainerkollegen Dietmar Zuleger, der Mutschelbachs neuen Torjäger von dessen Heimatverein Spvgg Baiertal zum FCZ holte.

Verletzung bremst Felix Kendel aus

Dort erzielte Kendel in der vergangenen Saison 26 Tore in der Verbandsliga. Und auch eine Klasse höher machte der Betriebswirtschaftslehre-Student, der gerade seinen Bachelor gemacht hat, schnell von sich und seiner Torgefahr reden.

Obwohl Kendel von seinen Trainern vorsichtig in die höchste baden-württembergische Liga eingeführt wurde, standen nach elf Spieltagen schon acht Treffer in seiner Statistik. Durch eine Oberschenkelverletzung wurde sein diesbezüglicher Tatendrang anschließend zwar etwas gebremst.

Felix Kendel meldet sich eindrucksvoll zurück

Am vergangenen Samstag jedoch, als Gast des bis dahin Tabellenvierten FSV Hollenbach, meldete sich Felix Kendel eindrucksvoll zurück. Mit seinem ersten Dreierpack in der Oberliga. Nach drei Niederlagen zum Abschluss der Hinrunde kehrte der ATSV mit einem 4:2-Sieg aus dem Hohenloheschen zurück.

Diese drei wichtigen Punkte wurden auf der Heimfahrt so sehr gefeiert, dass der Mannschaftsbus unterwegs Bier „nachladen“ musste. Mit aktuell elf Treffern rangiert Kendel auf Platz fünf in der Torjägerliste der Oberliga.

„Er überlegt sich bei jedem Ballkontakt, wie er das gegnerische Tor bedrohen kann“, sagt Blicker über die fußballerischen Qualitäten des 23-Jährigen. „Felix hat einen super Antritt, ist sehr schnell und geht in die Tiefe. Klar, er kann die Verwertung seiner klaren Chancen noch steigern. Aber in Hollenbach hat er drei von vier genutzt. Er arbeitet ständig an sich und ist ein Teamplayer.“

Er habe im vergangenen Sommer auch andere Angebote gehabt, sagt Kendel. „Weil ich mich in den Gesprächen mit den Trainern gut verstanden habe“, entschied der Stürmer sich aber für Mutschelbach. Kendel habe den Eindruck gewonnen, „dass ich beim ATSV ein Umfeld vorfinde, in dem ich mich wohlfühlen kann“. Und das habe sich bestätigt.