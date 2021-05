Jugendliche übernehmen Pflege

Neuer Pumptrack für Mountainbiker entsteht in Karlsbad

Auf einer neuen Strecke können die jugendlichen Mountainbiker in Karlsbad bald ihre Sprünge und Tricks üben. Der Pumptrack am Schulzentrum wird erneuert. An den Planungen und am Bau sind die Teenager beteiligt.