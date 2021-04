Privatarzt aus Waldbronn beklagt „Zweiklassenmedizin“ beim Impfen in Hausarztpraxen

In der Allgemeinverfügung des Bundesgesundheitsministeriums zur Impfverordnung vom 31. März heißt es, dass Apotheker Impfstoff ausschließlich an Vertragsärzte liefern dürfen. „Apotheken geben auf Bestellung Impfstoff gegen COVID-19 ausschließlich an die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztpraxen ab, die sie mit Praxisbedarf versorgen.“ Halten sie sich nicht daran, drohen Sanktionen: „Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung stellen gemäß § 73 Absatz 1a Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes eine Ordnungswidrigkeit dar, die gemäß § 73 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden kann.“