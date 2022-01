Ich wäre im Februar bei meiner ersten Afrika-Etappe. Aber die Frage stellt sich nicht. Ich muss noch meine Asien-Etappe beenden, die 2020 unterbrochen worden ist. Jetzt geht es erst mal anders weiter als gedacht. Mit meinem Team schaue ich, was möglich ist und halte Vorträge in Schulen in der Region.