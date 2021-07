Gibt es künftig noch weniger Mietwohnungen auf dem ohnehin extrem angespannten Ettlinger Wohnungsmarkt? Das könnte gut sein, denn die Baugemeinschaft Ettlingen (BG) überlegt, sich aus der Neubautätigkeit in der Großen Kreisstadt zurückzuziehen.

Das tut sie nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern laut, und zwar sowohl durch ihren Vorstand als auch den Aufsichtsrat. So machte Geschäftsführer Thomas Müller bei der Vertreterversammlung am Montagabend unmissverständlich klar, dass die große Genossenschaft fürchtet, sich „aufgrund immer höherer Bau- und Baunebenkosten sowie immer mehr gesetzlicher Regelungen und Einschränkungen zulasten des Vermieters“ nicht mehr mit dem Thema Neubau von Wohnungen befassen zu können.

Derzeit hat die BG 983 Wohnungen in ihrem Bestand, 20 mehr als 2019. Ihr größtes Neubauprojekt verwirklicht sie bis zum April 2022 am Minikreisel Durlacher Straße. Dort entstehen 52 Mietwohnungen für Genossenschaftsmitglieder, das Investitionsvolumen liegt bei 20 Millionen Euro.

„Inklusive Grunderwerb von der Stadt sind wir inzwischen bei Herstellungskosten von 4.000 Euro je Quadratmeter“, sagte Müller den BNN. Das bedeute, die Mieten im Neubau könnten bis zu 15 Euro je Quadratmeter betragen. Solche Zahlen seien auch für die Baugemeinschaft erschreckend.

Beendet ist das Engagement in der Rheinstraße 145/145a, die Gebäude sind von Mietern genauso bezogen wie 13 neue Wohnungen in der Straße Im Bahnwinkel in Pfinztal-Söllingen. Dort befindet sich die Genossenschaft Müller zufolge noch in einer juristischen Auseinandersetzung um den Kindergarten, in dem „die verantwortliche Sanitärfirma gepfuscht“ hat. Ein Wasserschaden sei dort eingetreten, der Kosten in Höhe von rund 280.000 Euro verursachte.

Aktiv ist die BG weiter im Karlsruher Stadtteil Grötzingen, wo unter anderem in der Eugen-Kleiber-Straße 22 Mietwohnungen und ein Kindergarten für fünf Gruppen realisiert werden sollen. Die Bauvoranfrage ist gestellt.

Erledigt hat sich hingegen das Vorhaben in der Seestraße Ettlingenweier, wo die Genossenschaft eigentlich für die Stadt zunächst Asylbewerberunterkünfte, später dann 13 Sozialwohnungen errichten wollte. Da sich das Projekt aufgrund von Nachbarschaftseinwänden zeitlich hinzog und das Land zunächst bewilligte Zuschüsse strich, „kommt der Neubau für uns nicht mehr infrage“.

Die Baugemeinschaft Ettlingen Die Baugemeinschaft Ettlingen (BG) wurde 1949 gegründet, ihr Geschäftssitz ist am Dickhäuterplatz. Sie beschäftigt 24 Frauen und Männer. Ziel der Genossenschaft ist, ihre Mitglieder langfristig mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Die BG ist Mitglied im Verband der baden-württembergischen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw) in Stuttgart und in der Bürgerenergiegenossenschaft Karlsruhe-Ettlingen. 2002 betrug das Anlagevermögen knapp 70 Millionen Euro und die Bilanzsummer 74 Millionen Euro. Verbindlichkeiten hatte die BG in einer Höhe von 54 Millionen Euro. Mitglied werden kann bei der Genossenschaft jeder, erforderlich ist die Übernahme eines Geschäftsanteils von 150 Euro.

Trotz der Belastungen aus der Neubautätigkeit nimmt die Baugemeinschaft auch für die Sanierung ihres Bestandes viel Geld in die Hand. So etwa in Ettlingen-West in der Hohewiesenstraße sowie im Odertalweg, wo 1,5 Millionen Euro vor allem für energetische Verbesserungen ausgegeben werden.

Die durchschnittliche Miete lag 2020 bei 7,25 Euro pro Quadratmeter, hat sich damit gegenüber 2019 (6,71 Euro) deutlich erhöht. Die Betriebskosten betrugen für Mieter 2,11 Euro pro Quadratmeter (2019: 1,98).

Weiter ansteigend ist die Zahl der Mitglieder: Knapp 200 kamen im vorigen Jahr neu dazu, sodass jetzt 3.661 Frauen und Männer der Genossenschaft angehören mit einem Geschäftsguthaben von insgesamt 5,7 Millionen Euro. Für sie gibt es aus dem Bilanzgewinn von 226.000 Euro erneut eine Dividende von vier Prozent.

Thomas Müller betonte, die Baugemeinschaft sei mit einem positiven Jahresergebnis von gut 309.000 Euro zufrieden, sie werde weiter auf „nachhaltiges Wachstum“ setzen und trotz aller Widrigkeiten darauf achten, die Mieten „für unsere Mieter bezahlbar zu halten“. Das unterstrich auch Axel Münch, Nachfolger von Josef Offele als BG-Aufsichtsratsvorsitzender: „Wohnen zu vernünftigen Preisen“ sei unverändert Ziel der Genossenschaft genauso wie die Förderung ihrer Mitglieder.

Gerade in Ettlingen sei es aber fast schon unmöglich, an bezahlbare Grundstücke zu kommen, die dann für Mietwohnungen bebaut werden könnten. Die Politik habe die weitere Entwicklung in der Hand.

„Wollen wir nur noch Bauträger, die dann zu Höchstpreisen neue Eigentumswohnungen verkaufen?“, fragte Münch. Er wurde für drei weitere Jahre in den Aufsichtsrat gewählt, während Heinz Lang aus Bretten aus dem Gremium altersbedingt ausscheiden musste. Ihn ersetzt künftig Tamara Schönhaar aus Pfinztal.