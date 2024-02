Garai Zeeb von den PSK Lions: „Der Sieg war durchaus ein Statement“

Die Basketballer der PSK Lions sind durch den Sieg in Frankfurt zurück in der Erfolgsspur – auch dank Garai Zeeb, der eine Top-Leistung ablieferte. Für den Point Guard und das „Karlsrudel“ steht gleich das nächste wichtige Spiel an.

Garai Zeeb freute sich auf das Spiel bei den Skyliners Frankfurt. Zurück in der Ballsporthalle zu sein, manch bekanntes Gesicht sehen und einen lockeren Plausch führen.

Auf dem Parkett machte der Point Guard der PSK Lions mit seiner alten Liebe, für die er von 2015 bis 2019 sogar 64-mal BBL-Luft schnuppern durfte, aber kurzen Prozess. 21 Punkte legte Zeeb auf, war Hauptgarant für den 80:69-Sieg beim Tabellendritten.

PSK Lions rehabilitieren sich für die bittere Niederlage gegen Kirchheim

Durch den Sieg in der Mainmetropole rehabilitierte sich das „Karlsrudel“ für die ärgerliche 90:94-Heimniederlage gegen Kirchheim und festigte Tabellenplatz sieben

Für Zeeb, Fan der Miami Heat und von Dwayne Wade, und Co wartet aber im Rennen um einen Play-off-Platz in der Pro A am Sonntag in Bayreuth das nächste wichtige Spiel.

Sie haben vier Jahre in Frankfurt gespielt, durften als junger Spieler Bundesliga-Luft schnuppern. Wie fühlt es sich an, gegen die alte sportliche Liebe 21 Punkte aufzulegen und zu gewinnen?

Zeeb Es war wunderschön in Frankfurt in der tollen Halle zu spielen. Der Sieg war natürlich das Wichtigste, ich habe mein Bestes gegeben, um dem Team zu helfen. Ich bin froh, dass es so gut geklappt hat.

Haben Sie denn noch Kontakte in die Mainmetropole?

Zeeb Auf jeden Fall. Mit paar Spielern habe ich ab und zu noch Kontakt. Ich verfolge natürlich immer, wie es den Leuten in Frankfurt geht.

Lions-Guard Garai Zeeb erwartet in Bayreuth ein „hartes Defensivspiel“

War der Sieg in Frankfurt auch ein Statement an die Liga, dass die Lions zu allem fähig sind?

Zeeb Der Sieg war vor allem für uns selbst wichtig, nachdem wir gegen Kirchheim recht bitter verloren haben, obwohl wir hoch geführt haben. Da mussten wir sicherstellen, dass wir für den Ausrutscher Wiedergutmachung betreiben und nicht eben zweimal in Folge verlieren und in eine Schwächephase rutschen. Der Sieg war durchaus ein Statement.

Am Sonntag steht die Partie beim Tabellenneunten Bayreuth an. Hinsichtlich der Play-off-Ambitionen ist das Spiel von großer Bedeutung. Die Lions könnten sich mit einem Erfolg deutlich von Bayreuth absetzen.

Zeeb Es ist definitiv ein wichtiges Spiel, wir möchten uns den direkten Vergleich holen, falls Bayreuth ein paar Spiele gewinnen und doch mit uns gleichziehen sollte. Mit einem weiteren Sieg wollen wir in der Tabelle weiter nach vorne schielen und nicht nach hinten.

Was erwarten Sie für ein Spiel? Auf was wird es ankommen?

Zeeb Das Hinspiel war ja auch schon super eng, wo wir das Spiel fast schon verloren hatten. Mit Glück sind wir aber doch noch zurückgekommen und haben knapp mit 81:80 gewonnen. Es wird wieder ein hartes Stück Arbeit. Bayreuth hat Größe – und Guards, die werfen und scoren können. Es wird ein hartes Defensivspiel. Am Ende wird es darauf ankommen, wer sich die wichtigen Rebounds holt und konstant in der Defensive sein wird.

Das „Karlsrudel“ liegt derzeit auf Tabellenplatz sieben. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Zeeb Wir sind recht zufrieden mit dem Saisonverlauf, auch wenn es ein paar Spiele gab, die wir gerne gewonnen hätten. Wir haben leider recht viele enge Dinger verloren. Das Wichtigste wird sein, dass wir es Richtung Saisonende schaffen, diese engen Spiele zu gewinnen, um noch besser platziert in die Play-offs zu gehen. Fürs Erste können wir aber damit zufrieden sein, gerade wenn man die Umstände bedenkt: neues Team, einige Verletzungen.

Vor der Saison haben Sie als Neuzugang den Anspruch geäußert, eine Führungsrolle bei den Lions zu übernehmen. Sehen Sie sich da auf einem guten Weg?

Zeeb Als Aufbauspieler, der recht viel spielt, ist es zweifelsohne wichtig, eine Führungsposition einzunehmen – egal ob verbal oder durch das Handeln auf dem Feld. Ich muss das Spiel leiten und mit meinen Mitspielern im ständigen Kontakt sein, um sie richtig einzusetzen.