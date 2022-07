Am Wochenende gehen das Durlacher Altstadtfest und das Chorfest Baden in Karlsruhe über die Bühne

100.000 Besucher auf dem Durlacher Altstadtfest, 1.000 angemeldete Teilnehmer beim Chorfest Baden in der Innenstadt. Am Samstag haben Karlsruhe und sein größter Stadtteil viel zu bieten. Was genau wo über die Bühne geht, hat die BNN zusammengestellt.

Eine Altstadt im Ausnahmezustand und ein Konzertmarathon von zahlreichen Chören: Zwei Großveranstaltungen sind am Wochenende die Besuchermagneten in Karlsruhe.

Am Freitagabend wurde das 44. Durlacher Altstadtfest durch den Fassanstich von Bürgermeister Martin Lenz (SPD) offiziell eröffnet. Fast zeitgleich ging auf dem Marktplatz der offizielle Startschuss für das Chorfest Baden bei einem Rathaus-Empfang mit Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) über die Bühne.

Auch am Samstag kommen die Besucher des traditionellen Straßenfestes in der Durlacher Altstadt noch einmal auf ihre Kosten. Ab 13 Uhr beginnen die 30 teilnehmenden Vereine an zahlreichen Ständen auf Pfinztalstraße, Marktplatz, Saumarkt sowie vor der Karlsburg und dem Alten Friedhof mit der Bewirtung ihrer Gäste. Außerdem gibt es an den Ständen entlang der Pfinztalstraße sowie auf dem Gelände des Alten Friedhofs noch zahlreiche Mitmach-Aktionen für Kinder und Jugendliche.

Dem Nachwuchs gehören am Samstagnachmittag auch die Musikbühnen. An sieben verschiedenen Standorten gibt es zeitversetzt die Gigs von sieben Bands aus der Region. Abends übernehmen dann die Profis das Mikrofon, dann gibt es unter anderem um 21.30 Uhr ein Konzert der NDW-Coverband „Knutschfleck“ vor der Karlsburg und um 19 Uhr den Auftritt von „Mad House“ auf dem Alten Friedhof. An den beiden Festtagen rechnen die Veranstalter mit deutlich über 100.000 Besuchern.

Chöre erobern die Innenstadt

Etwas moderatere Töne schlagen die rund 1.000 angemeldeten Teilnehmer des Chorfestes an. Am Samstag gibt es vor der Lutherkirche von 10 bis 17 Uhr ein Programm für Kinderchöre mit einem Kinderkonzert um 15 Uhr. Die Innenstadt ist ebenfalls fest in der Hand der Musiker, um 12 Uhr gibt es unter dem Motto „Mosaik der Chöre“ Auftrittsmöglichkeiten auf den Bühnen und Plätzen in und um die City.

Um 14 Uhr folgt dann ein Mitsing-Oratorium auf dem Marktplatz. Dort findet um 16.30 Uhr auch ein Auftritt der Kinderchöre und um 17.15 Uhr das Ansingen für die Abendgottesdienste statt. Zwischen 18 und 19 Uhr folgen dann die Auftritte von Chören verschiedener Stilrichtungen bei Abendgottesdiensten, ab 19.30 Uhr die Chornächte in Christuskirche, Erlöserkirche und St. Bernhard-Kirche sowie Gospel und Jazz auf der Marktplatzbühne.

Um 22.30 Uhr endet das Samstagsprogramm mit dem Abendliedersingen auf dem Marktplatz. Am Sonntag folgen noch um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst mit der evangelischen Landesbischöfin Heike Springhart auf dem Marktplatz und ein anschließender Ausklang mit Bläsermusik.