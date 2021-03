Anmeldung nötig

Corona-Lockerungen in Karlsruhe: Der Zoo öffnet am Dienstag wieder

Der Karlsruher Zoo öffnet am 9. März zum ersten Mal in diesem Jahr. Weil der Inzidenzwert in der Stadt zwischen 50 und 100 liegt, müssen sich Besucher aber vorab anmelden. Wann Museen und Bibliotheken in Karlsruhe öffnen, ist am Sonntagabend noch unklar.