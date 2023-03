Über Nacht kam das öffentliche Leben zum Erliegen. Eben noch belebte Innenstädte waren wie leergefegt und glichen Geisterstädten, Kitas und Schulen wurden geschlossen, ebenso Geschäfte, Restaurants und Kultureinrichtungen. Veranstaltungen wurden abgesagt, die Fußball-Bundesliga pausierte.

Vor drei Jahren, im März 2020, sorgte das Coronavirus, das zum Jahreswechsel erstmals in China aufgetreten war und im Januar auch Deutschland erreichte, für Angst und Schrecken. Am 9. März gab es in Nordrhein-Westfalen die ersten Todesfälle. Mittlerweile gilt die Pandemie als beendet.

Infektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte rund 38 Millionen Infektionen. Mehr als 165.000 nachgewiesene Infizierte starben entweder an oder mit Corona.

Rund eine Million Infizierte leiden an Post-Corona-Symptomen, davon allein rund 324.000 in Baden-Württemberg. Bei 30.000 Menschen im Südwesten wurde das chronische Erschöpfungssyndrom ME/CFS diagnostiziert.

Mund- und-Nasen-Masken

Am Anfang reichte ein simples Tuch. Medizinische Mund-Nasen-Masken waren rar und mussten für teures Geld beschafft werden. Manche Abgeordnete entdeckten dies als eine lukrative Einnahmequelle. Für eine üppige Provision traten sie als Vermittler auf. Später gab es die Masken für weniger als einen Euro beim Discounter.

Zeitleiste 31. Dezember 2019: China meldet der Weltgesundheitsorganisation WHO eine mysteriöse Lungenkrankheit. 7. Januar 2020: Chinesische Experten identifizieren den Erreger als neuartigen Virus aus der Familie der Coronaviren. 27. Januar 2020: In München erkrankt der erste Deutsche an Covid-19. 25. Februar 2020: Baden-Württemberg meldet den ersten Fall. Ein Mann hat sich in Italien infiziert. 9. März 2020: In Nordrhein-Westfalen gibt es die ersten Todesfälle. 11. März 2020: Die WHO ruft mit Blick auf die globale Situation die Pandemie aus. 22. März 2020: Ansammlungen von mehr als zwei Menschen werden verboten. Cafés, Kneipen, Restaurants, aber auch Friseure müssen schließen. 25. März 2020: Der Bundestag stellt eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ fest. Das gibt der Regierung die Möglichkeit, ohne Zustimmung des Parlaments Verordnungen zu erlassen. 6. Mai 2020: Die erste Welle ist gebrochen. Die allgemeine Ausgangsbeschränkung wird aufgehoben. Die Länder erhalten von der Bundesregierung das Recht, weitere Lockerungen vorzunehmen, unter anderem für Hotels, die Gastronomie, Geschäfte oder Schwimmbäder. 2. November 2020: Angesichts stark steigender Infektionszahlen beschließt die Regierung den sogenannten „Weihnachts-Lockdown“. Erneut treten Kontaktbeschränkungen und Schließungen in den Bereichen Gastronomie, Kultur- und Freizeit, Sport und körpernahe Dienstleistungen in Kraft. 2. Dezember 2020: Als erstes Land der Welt erteilt Großbritannien dem neuentwickelten Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer eine Notfallzulassung und beginnt mit Impfungen. 27. Dezember 2020: In Deutschland beginnen die Impfungen. Es gilt eine strenge Priorisierung. Zunächst werden alle Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte in Heimen und Krankenhäusern geimpft. 19. Januar 2021: Das Tragen von OP- oder FFP2-Masken in Bus und Bahn sowie beim Einkauf wird vorgeschrieben. 27. Januar 2021: Arbeitgeber werden verpflichtet, wann immer möglich die Arbeit im Homeoffice zuzulassen. 22. Februar 2021: In einigen Bundesländern werden die Kita- und Schulschließungen wieder aufgehoben. 21. April 2021: Der Deutsche Bundestag beschließt die sogenannte Bundes-Notbremse, um die dritte Welle zu brechen. Bei hohen Inzidenzien gilt unter anderem nächtliche Ausgangssperren. 7. Juni 2021: Da mittlerweile mehrere Impfstoffe zugelassen worden sind und in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, wird die Priorisierung aufgehoben. Alle Menschen ab 12 Jahren können sich impfen lassen. 7. September 2021: Nach einem Beschluss des Bundestags ist nicht mehr die Zahl der Infektionen, sondern die Zahl der Krankenhausaufnahmen und die Belegung der Intensivstationen das Kriterium für Einschränkungen. 25. November 2021: Die mehrfach verlängerte epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft aus. 24. November 2021: Das neue Infektionsschutzgesetz tritt in Kraft. Es sieht die 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen vor. 2. Dezember 2021: Um die vierte Welle zu brechen, verschärfen Bund und Länder erneut die Regeln. 7. Januar 2022: Bund und Länder beschließen die 2G-Regel für Restaurants, Cafés und Kneipen. 16. Februar 2022: Geimpfte und Genesene dürfen sich ohne Einschränkungen treffen. 16. März 2022: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeberufen tritt in Kraft. 3. April 2022: Die meisten Auflagen fallen weg. 7. April 2022: Der Bundestag lehnt die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab. 2. Februar 2023: Die Maskenpflicht in Bahnen und Bussen entfällt.

Der Überfluss bereitet neue Probleme. Allein in Baden-Württemberg wurden im Februar OP- und FFP2-Masken sowie Kittel im Wert von 2,1 Millionen Euro vernichtet, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war.

Für Peter Friebel, Chef des Gesundheitsamtes Karlsruhe, und Ulrich Wagner, Leiter der Abteilung Infektionsschutz, war die Maske die „effektivste und kostengünstigste Maßnahme“ im Kampf gegen die Übertragung des Virus. „Geringer Aufwand, keine Nebenwirkungen, hoher Schutzeffekt“. Ihre Gegner sprachen hingegen vom „Maulkorb“ und einer Beeinträchtigung ihrer Freiheit.

Die Corona-Impfstoffe

So schnell ging es noch nie nach dem Aufkommen eines neuen, bislang unbekannten Erregers: Schon ein Jahr nach dem ersten Auftreten des Coronavirus im chinesischen Wuhan standen mehrere Impfstoffe zur Verfügung.

Ende September 2022 waren weltweit 47 Covid-19-Impfstoffe zugelassen, sechs davon in der EU. Bereits zu Beginn des Jahres 2021 konnten bundesweit eigene Impfzentren eingerichtet werden, um die Bevölkerung zu immunisieren, anfangs galten strenge Priorisierungslisten.

Mittlerweile wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 192,1 Millionen Impfdosen verabreicht. 63,6 Millionen Bundesbürger gelten als grundimmunisiert (zwei Impfungen), das sind 76,4 Prozent der Bevölkerung, 52,1 Millionen (62,6 Prozent) haben zusätzlich eine Booster-Impfung, 12,6 Millionen (15,1 Prozent) sogar zwei Booster-Impfungen erhalten. 18,4 Millionen Menschen sind nicht geimpft.

„Die Impfung hat die entscheidende Wende gebracht“, sagt der Karlsruher Gesundheitsamtschef Peter Friebel. Dank ihr konnten die schweren Ausbrüche in den Alten- und Pflegeheimen gestoppt und die Zahl der Intensivpatienten massiv gesenkt werden.

Debatte um Impfpflicht

Die Impfung war von Anfang an umstritten. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen lehnten eine Impfung aus diversen Gründen ab, da sie den neuen Impfstoffen misstrauten oder gesundheitliche Schäden befürchteten.

Eine allgemeine Impfpflicht wurde erwogen, scheiterte aber im Bundestag. Beschlossen wurde lediglich eine zeitlich befristete Impfpflicht für das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich.

Mehr als 330.000 Bundesbürger haben mittlerweile gesundheitliche Probleme oder gar Schäden nach einer Corona-Impfung gemeldet. Das entspricht ungefähr einer Meldung auf 500 Impfungen.

Die Corona-Teststationen

Anfangs waren sie rar, später schossen sie wie Pilze aus dem Boden – die Stationen, in denen man sich auf das Virus testen lassen konnte. Zunächst waren die aufwendigen PCR-Tests rationiert, da die Laborkapazitäten begrenzt waren, rasch aber kamen die Antigen-Schnelltests sowie die einfach zu handhabenden Selbsttests auf den Markt.

Mehr als zwölf Milliarden Euro an Steuermitteln gab der Bund bis zur Einstellung der kostenlosen Bürgertests dafür aus. Das lockte aber auch Kriminelle an, mehr als 600 Verfahren wurden mittlerweile wegen Abrechnungsbetrugs eingeleitet.

Um das zu verhindern, wäre es aus Sicht von Experten sinnvoller gewesen, die privat betriebenen Teststationen rascher zu schließen und auf ein System von Selbsttests und anschließender PCR-Bestätigung bei positivem Ergebnis in den Arztpraxen zu setzen.

Corona-Warn-App und Luca-App

Genesen oder geimpft beziehungsweise genesen, geimpft und (negativ) getestet – auf dem Höhepunkt der Pandemie waren die Kürzel 2G oder 3G allgegenwärtig.

Der aktuelle Status konnte mithilfe der Corona-Warn-App oder der Luca-App nachgewiesen werden. Praktisch jeder Bundesbürger hatte die entsprechenden Apps auf seinem Smartphone, um ein Geschäft, ein Restaurant oder das Kino besuchen zu können. In der Zwischenzeit fristen sie wieder ein Schattendasein.

Für die Gesundheitsämter spielten sie allerdings nur eine untergeordnete Rolle. „Die klassische Kontaktnachverfolgung war effektiver“, sagt Ulrich Wagner vom Infektionsschutz in Karlsruhe.

Kita- und Schulschließungen

Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche besonders hart getroffen. Kitas und Schulen wurden geschlossen, berufstätige Eltern standen vor dem Problem, eine Betreuung für ihre Kinder organisieren und gewährleisten zu müssen.

Homeschooling statt Präsenzunterricht, lautete die Devise. Ein Problem vor allem für sozial schwache Familien, die nicht über die entsprechende technische Ausrüstung verfügten. Aber auch viele Schulen waren auf den Distanzunterricht nicht vorbereitet, die Defizite bei der Digitalisierung traten offen zutage.

Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist im Rückblick klar, dass die langen Kita- und Schulschließungen ein Fehler waren. Während die Regierung die Betriebe „relativ geschont“ habe, sei sie bei den Kindern „sehr hart eingestiegen“, räumte er ein.

Bildungsforscher wie Olaf Kölle schlagen Alarm: Durch Corona sei jeweils ein Drittel eines Schuljahres verloren gegangen. „Insbesondere die jüngeren und benachteiligten Kinder haben unter der Pandemie gelitten.“

Online-Shopping

In der Krise waren der klassische stationäre Einzelhandel und die Warenhäuser in den Innenstädten schon vor Corona. Onlinehändler wie Amazon, Zalando oder auch Otto setzten ihnen zu und nahmen ihnen Marktanteile.

Die Pandemie hat den Prozess beschleunigt. Die Kontaktverbote und langen Schließungen der Einzelhandelsgeschäfte forcierten den Trend zum bequemen Online-Shopping. Nach jüngsten Umfragen kaufen mittlerweile 93 Prozent der Deutschen Waren in Online-Shops ein, 52 Prozent gaben an, dass sie mehr online einkaufen als vor der Pandemie.

Fazit

„Wir sind an unsere Grenzen und zum Teil auch darüber hinaus gestoßen“, sagt Peter Friebel. Die erste Pandemie seit Jahrzehnten habe bestehende Defizite sowohl bei der medizinischen Versorgung als auch bei der Digitalisierung schonungslos offengelegt.

„Den Notstand bei Hausärzten, Kliniken und Pflegepersonal gab es schon vorher, da hat die Pandemie zusätzliche Lücken gerissen.“ Von der Politik hätte sich der Chef des Gesundheitsamtes schnellere und mutigere Entscheidungen gewünscht. „Wir haben am Anfang zu langsam reagiert – und wir haben am Ende zu lange an den Maßnahmen festgehalten.“

So hätte aus seiner Sicht auf Grund der veränderten Eigenschaften von Omikron die einrichtungsbezogene Impfpflicht viel früher aufgehoben werden sollen. Gleichwohl zieht er insgesamt eine positive Bilanz. „Durch den Einsatz aller Kräfte ist es gelungen, Leben zu retten und das System vor dem Kollaps zu bewahren.“