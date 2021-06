Entspannte Corona-Lage: Stadt Karlsruhe zieht Personal aus dem Gesundheitsamt ab

Die Corona-Lage in der Stadt Karlsruhe bleibt entspannt. Bei einer Inzidenz von zuletzt unter fünf sieht OB Frank Mentrup Spielraum für weitere Lockerungen – und er bedankt sich bei den Karlsruhern für ihre Disziplin.

Eine zweistellige Anzahl von Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die in den vergangenen Monaten das Gesundheitsamt unterstützt hatten, kehrt wieder in ihre eigentlichen Abteilungen zurück.

Das teilt Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) in seinem wöchentlichen Statusbericht mit. Er habe „nur positive Meldungen zu überbringen“, sagt er gleich zu Anfang.

Ganz ohne mahnende Worte kommt er schließlich aber nicht aus.

Schulen bereiten sich auf Ende der Maskenpflicht vor

Dass die Inzidenz in der Stadt während der gesamten Pandemie-Zeit vergleichsweise niedrig war und aktuell landesweit Spitze ist, liegt an den Karlsruhern selbst, glaubt der OB. „Sie tragen mit ihrem Verhalten dazu bei, dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“

Er habe im öffentlichen Raum den Eindruck, dass die überwiegende Mehrheit die Maßgaben akzeptiere und befolge – „auch wenn wir nicht daneben stehen“. Daher sei es auch richtig, in Außenbereichen über das Ende der Maskenpflicht nachzudenken. „Drinnen bin ich skeptisch. Man hat ja gesehen, was in England passiert ist, nachdem Pubs und Clubs geöffnet haben.“

Die Maskenpflicht beziehungsweise deren Ende beschäftigt derzeit auch die Karlsruher Schulen und den Schulamtsleiter Joachim Frisch. Am Wochenende rechne er mit der neuen Verordnung, laut der bei einer stabilen Inzidenz unter 35 und wenn innerhalb von zwei Wochen kein bestätigt positiver Test aufgetreten ist, auch im Unterricht keine Maske mehr getragen werden muss.

Aktuell gebe es noch offene Fragen, die man über den Städtetag zu klären versuche. Wie im gesamten Stadtgebiet ist die Infektionslage in den Schulen und Kindergärten absolut ruhig. Jeweils einen positiven Test habe es in den Kitas, unter Schülern und unter Lehrern gegeben, so Mentrup.

Bitte um Geduld bei Impfwilligen

Sorgenkinder bleiben weiterhin die beiden Impfzentren in der Messe Karlsruhe sowie in der Schwarzwaldhalle. Weil weiterhin zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht, gibt es kaum Termine für Erstimpfungen. „Aber bleiben Sie bitte dran“, richtet sich Mentrup an alle Impfwilligen. Im Juli hoffe man auf größere Lieferungen und damit mehr Impfangebote.