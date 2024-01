Es kann wieder für den guten Zweck gestöbert werden: Vom 1. bis 3. Februar öffnet der Pfennigbasar in der Karlsruher Schwarzwaldhalle seine Tore. Am Donnerstag und Freitag läuft der Verkauf jeweils von 10 bis 13 Uhr und dann wieder von 14.30 bis 18 Uhr. Am Samstag ist der Pfennigbasar von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Bereits in dieser Woche werden Spenden für den Kultflohmarkt entgegengenommen. Die Sammeltage sind am Donnerstag, 25., am Freitag, 26., sowie am Samstag, 27. Januar, jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Die Helfer freuen sich über gut erhaltene Dinge wie Bücher, Kleidung, Kunst und Kitsch. Nicht angenommen werden etwa größere Möbel, Auto-Kindersitze, Farbeimer, defekte Elektrogeräte, PC-Monitore oder Röhrenfernseher.

Im vergangenen Jahr wurden 125.000 Euro gespendet

Veranstaltet wird der Pfennigbasar vom Internationalen Frauenclub. Traditionell fließt der Ertrag des Karlsruher Kultflohmarkts in soziale Projekte und in den deutsch-amerikanischen Schüler- und Studentenaustausch. Im vergangenen Jahr konnten nach Veranstalterangaben 125.000 Euro an Spendengeldern ausgeschüttet werden.

Unterstützt werden verschiedene Karlsruher Projekte, Spenden gingen unter anderem an die Caritas, den Freundeskreis Asyl, die Hagsfelder Werkstätten oder den Verein Sozpädal. Seit Bestehen des Pfennigbasars im Jahr 1968 wurden mittlerweile über 4,4 Millionen Euro für den guten Zweck ausgeschüttet.

Auch im Jahr 2024 sei der Pfennigbasar aktueller denn je. „Wir waren seit jeher ein Vorreiter in Sachen Recycling und Nachhaltigkeit, aber schon immer stand auch der gute Zweck im Vordergrund“, so Basarleiterin Birgit Maczek. Viele Menschen seien auf gut erhaltene, günstige Waren angewiesen.