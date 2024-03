Karlsruher PSK Lions finden Trost im Welpen-Yoga

Es war ein etwas ungewöhnlicher Anblick, der sich in der neuen Geschäftsstelle der PSK Lions in der Ettlinger Allee 3 bot. Nicht unbedingt dahin gehend, dass sich die Spieler des Basketball-Zweitligisten im dortigen Gymnastikraum nach der deftigen 71:89-Niederlage in Jena zur Regeneration versammelten.

Dass dies allerdings auf Yoga-Matten geschah, war Neuland für O’Showen Williams und Co., die unter Anleitung von Yoga-Lehrerin Dana Retzlaff entsprechende Übungen absolvierten. Und noch ungewöhnlicher war, dass zwischen den Spielern auch eine Reihe von Hundewelpen ihrem Spieltrieb nachgingen und umher wuselten.

Die etwa acht Wochen alten Leonberger stammten aus dem Zwinger „Löwe von Baden“ und waren für die Korbjäger der Lions eine ganz neue Erfahrung, die zwar mit einiger Verblüffung, aber auch mit großer Begeisterung angenommen wurde.

Auf dem Plan stand nämlich Welpen-Yoga. Und so kam es neben den Übungen auch immer wieder zum kuscheligen Körperkontakt zwischen Mensch und Tier.

Karlsruher Basketball-Profis entspannen beim Welpen-Yoga

Als „sehr beruhigend“, fand Garai Zeeb, seines Zeichens Aufbauspieler bei den Lions, diesen speziellen Yoga-Kurs, der „mit den Welpen zudem auch viel Spaß gemacht hat“, so der 26-Jährige, der selbst Hundebesitzer ist. Die Idee dazu hatte Mathias Kann, bei den Lions für Grafik und Videos zuständig.

„Es war eigentlich als Gag gedacht, als wir per Instagram in Kontakt kamen und so die Idee entstand, eine Yoga-Stunde als Welpen-Yoga mit dem Team zu veranstalten. Und dies mit Leonbergern aus dem Zwinger ‘Löwe von Baden’, was ja auch noch dahin gehend passte, dass dann sozusagen Löwen auf Löwen trafen“, so Kann schmunzelnd.

Lions-Kapitän Julian Albus, den zurzeit noch einige Kniebeschwerden plagen, fand es „eine coole Abwechslung. Wir wussten zwar, dass es eine Yoga-Stunde werden sollte, dass dann aber so kleine Welpen dabei sein würden, wussten wir nicht. Für die Jungs war es nach der Niederlage in Jena vielleicht ganz gut, auf diese Art wieder den Kopf für die kommenden Aufgaben freizubekommen und ein bisschen Spaß zu haben“, fand Albus diese besondere Yoga-Stunde „eine gelungene Sache“.

Neue Räumlichkeiten der PSK Lions Karlsruhe bieten mehr Platz

Eine gelungene Sache sind auch die neuen Räumlichkeiten in der Ettlinger Allee 3, die jetzt bezugsfertig sind, wie Danijel Ljubic bei einem Rundgang berichtete. Hier habe das Team jetzt viel mehr Platz als bisher. So sei man zuvor im Dachgeschoss untergebracht gewesen, wo alles sehr beengt war.

Nun habe es Platz für Marketingleute, Werkstudenten und den Ticketingbereich, wie auch für ein Büro für Paul Alshut und den Abteilungsleiter der Lions-Basketballer.

„Oder einem Raum, den die Trainer nutzen können. Dazu gibt es eine kleine Küche und einen Besprechungsraum. Das ist schon ein großer Fortschritt“, sagt er. Und der Gymnastikraum bietet sich ja nicht nur für eine Stunde Welpen-Yoga an, die allen Beteiligten offenbar sehr viel Spaß gemacht hat.