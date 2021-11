Im Osten ändert sich für die Linie 1 nichts, sie startet weiterhin in Durlach und fährt über die Durlacher Allee in Richtung Innenstadt. Als einzige Tram-Linie verkehrt sie planmäßig in voller Länge durch den Tunnel unter der Kaiserstraße. Hinter der westlichen Tunnelrampe ändert sich die bisherige Linienführung. Statt nach Oberreut fährt die 1 nun über die Nordstadt nach Neureut-Heide.