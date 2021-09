Palazzo beim Karlsruher Westbahnhof startet ab Oktober Dinner Shows

Die Palazzo-Halle am Westbahnhof füllt sich wieder mit Leben: Ob Designfestival oder Hochzeiten – Geschäftsführerin Francesca Esposito empfängt Besucher und plant für die nächsten Wochen auch Palazzo Gourmet Dinner Shows. Vorspeise, Hauptspeise, Dessert sowie Artistik, Tanz und Gesang lautet das Konzept, das 2020 wegen Corona komplett ausgebremst wurde.

„Wir wollten damals am 28. November starten, der Lockdown kam schon zuvor“, erinnert sich Esposito. Nun ist das Programm für die Zeit vom 21. Oktober bis 28. November geplant. Das Essen mit Show wird jeweils donnerstags bis sonntags angeboten, an zwei Sonntagen findet ergänzend am Mittag eine Kinder-Show in Kooperation mit der Zirkusscheune Rheinstetten statt.

Aufgeteilt ist das Programm der Abende in Blöcke, in denen gegessen und geplaudert wird, und dann in Showteile. „Auch zur Begrüßung haben die Gäste erst mal Zeit für sich. Viele Freunde haben sich ja lange nicht gesehen“, sagt Esposito, deren Mann Jens Thielen für das Catering zuständig ist. Die Künstler kommen aus der Region sowie aus der Schweiz, wo die gebürtige Italienerin aufwuchs.

Sicherheit der Kunden ist wichtig

Bis zu 220 Personen finden in der Halle Platz, die eigentlich Raum bietet für 450 Menschen. „Wir halten zwischen den Tischen Abstände ein“, erläutert die Geschäftsführerin. Bis zu ihrem Platz müssen Besucher Maske tragen, es werden Kontaktdaten erfasst, zudem gilt die 3G-Regel. Luftreinigungstürme wurden aufgebaut.

„Auch den Spuckschutz an den Bars haben wir gelassen“, sagt Esposito. Sie sagt: „Es ist uns wichtig, den Kunden Sicherheit zu geben.“ Die Unternehmerin sieht, dass in der Branche zwar vieles erlaubt ist. „Es ist aber nicht so, dass wir aufschließen und alle wieder kommen.“ Firmenfeiern beispielsweise gebe es weiter kaum. Esposito hat sich inzwischen bei der IHK zur Fachbeauftragten für Hygiene im Veranstaltungswesen fortbilden lassen. „Wir gehen den Weg Schritt für Schritt mit unseren Kunden.“

Kartenverkauf läuft

Manche Wege sind dabei auch für den Palazzo neu. Der verwandelte sich schon im vergangenen Jahr immer wieder in ein Restaurant mit monatlich wechselnden Mottos. „Die Deko war entsprechend, unsere Kellner waren passend gekleidet“, erläutert Esposito, die sich nicht als Konkurrentin zur Karlsruher Gastroszene sieht. Nun stehen die Dinner Shows im Mittelpunkt, der Kartenverkauf läuft.

Das Programm läuft bis Ende November, damit im Dezember Platz ist für Weihnachtsfeiern. Füllt sich der Kalender nicht voll, gibt es vielleicht die eine oder andere Dinner Show on top. „Wir haben gelernt, sehr flexibel zu reagieren“, sagt die Palazzo-Chefin.

Crazy Palace verkündet News im Oktober

Ebenfalls auf Gourmetküche und Showprogramm setzt die Show Crazy Palace auf dem Messplatz. Auch sie fiel wegen Corona 2020 aus. Zu den Plänen für dieses Jahr will sich das Team Anfang Oktober äußern.